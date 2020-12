Ako na novoročné predsavzatia: Na splnenie snov potrebujete hlavne plán

Koniec roka je obvykle časom bilancovania. Zhodnocujeme a vážime, čo sme za týchto 365 dní dokázali, čo sme pokazili.

Tohto roku nám situáciu objektívne sťažila pandémia koronavírusu a niektoré plány sa ozaj nedali dodržať. Lenže rok 2020 už nechávame za sebou a vďaka vakcíne by ten ďalší už mal byť z väčšej časti, dúfajme, taký, ako ho poznáme. O dôvod viac dostať sa späť do formy. Ako dodržať predsavzatia?

Začiatok roka prináša niečo ako znovuzrodenie. Je to čas, keď cítime, že máme šancu začať odznova, a tak akosi lepšie. Do nového roka väčšinou vstupujeme nabudení a motivovaní. Možno teraz je to trochu apatickejšie kvôli dlhodobým opatreniam, väčšina z nás upadá do pocitov bezvýchodiskosti. Lenže svetlo na konci tunela v podobe očkovania tu je a mali by sme to využiť.

„Vždy je dobré dávať si predsavzatia, aj keď ich tak celkom nesplníme,“ hovorí psychologička Gabriela Herényiová. Pokračuje, že najmä v týchto ťažkých časoch je „vždy lepšie mať nejakú pozitívnu víziu do budúcna, než myslieť na to negatívne.“ Čo tak začať nový, bezpečnejší a krajší rok? Plánujte! Ak niečo naozaj chcete, myslite na to skôr ako na Silvestra.

Takto postupujte

1. Formulujte svoje predsavzatia pozitívne

Napríklad „Budem jesť zdravo,“ namiesto „Nebudem toľko jesť.“ Dobre znie aj „Každý deň budem cvičiť,“ alebo „Mám dosť sily, aby som prestal fajčiť.“



2. Informujte sa

Kúpte si o téme knihu, prihláste sa na sociálnych sieťach do skupín, ktoré sa vašej téme venujú. Informácie a názory, ale aj skúsenosti spoluúčastníkov vás podporia pri zaváhaní.



3. Rozdeľte si cieľ na viacero menších

Menšie a najlepšie merateľné kroky sa ľahšie sledujú a motivujú. Pri chudnutí si napríklad vysnívanú váhu rozložte na jednotlivé mesiace. Ak chcete zhodiť desať kíl, dajte si medzicieľ kilo alebo dve za mesiac.



4. Zapisujte si

Každý deň si všetky svoje úspechy zapíšte, postupujte krok za krokom. Budete mať pocit, že postupujete a už ste niečo pre danú vec urobili. Kúpte si krásny zošit a špeciálne pero. Alebo si stiahnite peknú aplikáciu. Pre radosť.



5. Vizualizujte si cieľ

Majte svoje predsavzatia stále na očiach a neustále si ich pripomínajte. Dajte si na mobil či vyveste na stenu fotku vysnívaného auta, dovolenky či krásnych šiat v konfekčnej veľkosti menšej, než máte.



6. Odmeňujte sa

Za každý, aj malý úspech sa pochváľte, prípadne odmeňte. S rozumom a v rámci plánu! Dvojposchodová torta za schudnuté kilo je skutočne hlúposť.



7. Zvoľte si trest za zlyhanie

Dohodnite sa s kamarátom, čo budete musieť urobiť, ak sa vzdáte. Nie pri každom malom zakopnutí, ale keď prestanete bojovať úplne.



8. Rozhláste svoj zámer do celého sveta

Status na sociálnych sieťach či veľký kalendár na rodinnej chladničke pomôže. Čím viac ľudí bude o vašom pláne vedieť, tým viac budete odďaľovať zlyhanie, aby ste sa pred nimi nemuseli cítiť trápne.



9. Prehrešky ignorujte

Občas jeden zákusok či cigareta predsa nezničí všetku vašu doterajšiu snahu. Stalo sa, nevadí. Pokračujte!

Zamestnanie - Nájdite si lepšiu prácu

Jitka Součková, personálna agentúra Grafton Recruitment

- Skontrolujte si a aktualizujte profil na LinkedIn vrátane fotografie, teda nahraďte tú spred 10 rokov a 20 kilogramov. Ak nemáte profil na LinkedIn, treba si ho založiť a nastaviť si automatické zasielanie relevantných otvorených pozícií. Aktualizujte si životopis – doplňte fotografiu, chýbajúce údaje o praxi, znalostiach či absolvovaných školeniach. Začnite aktívne odpovedať na otvorené pozície, ku každej reakcii si pripravte motivačný list, ktorý bude v súlade s ponúkanou pozíciou.





Financie - Šetrí sa ľahšie, keď na to nemyslíte

František Burda, investičný analytik FinGO.sk:

- Odporúčam nastaviť si v januári na účte trvalý príkaz s názvom sporenia - napríklad „na rezervu“ a nasmerovať ho na sporiaci účet alebo depozitné konto, ku ktorému nemáme platobnú kartu. Takto nebudeme mať peniaze na očiach, skôr odoláme pokušeniu s nimi manipulovať. Dôležité sú odhodlanie, disciplína a často pomôže aj dohľad zodpovednej osoby.





Dieťa - Neprežeňte to na začiatku

Monika Mičúchová, KetoMix

- Hovorí sa, hor sa do toho a polovica je za nami. Pravda, ale ak sa 1. januára pustíte do tvrdého cvičenia bez toho, aby ste sa predtým hýbali, privodíte si prinajmenšom svalovicu. Začnite postupne a intenzitu zvyšujte. Dôležité je cvičiť pravidelne! Jedlo je 70 % úspechu. Ak chcete schudnúť, budete musieť jesť pravidelne, dodržiavať pitný režim, sledovať, čo a koľko toho zjete.

Nové začiatky nás držia nad vodou

Gabriela Herényiová, psychologička

- Vždy so začiatkom roka si dávame predsavzatia, aj keď tak trochu tušíme, že ich možno nesplníme. Ale vždy je dobré si ich dávať, mať nejakú pozitívnu víziu, najmä teraz. Ale mali by sme si ich dávať aspoň trochu reálne, každý by sa mal poznať. Aby sme ich splnili aspoň na tých 50 %, keď už nie na 100 %. A ak sa to nepodarí, nevadí. Treba si dať ďalšie, sami pre seba.