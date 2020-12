Obrovská strata pre Černákovu Tampu: Ťahúň tímu Kučerov si tak skoro nezahrá

Ruský hokejový útočník Nikita Kučerov vynechá celú základnú časť novej sezóny zámorskej NHL. Dvadsaťsedemročného krídelníka Tampy Bay Lightning čaká operácia zraneného bedrového kĺbu a následne niekoľkomesačná pauza.

Kučerov podstúpi chirurgický zákrok na budúci týždeň a v tíme "bleskov" veria, že sa stihne zotaviť aspoň do začiatku bojov v play off.V ročníku 2019/2020 nazbieral v 68 dueloch základnej časti 85 bodov (33+52) a v 25 stretnutiach play off pridal 34 bodov (7+27), čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov. Lightning aj vďaka jeho výkonom získali Stanleyho pohár, keď vo finále zdolali Dallas 4:2 na zápasy.Tiež viem, ako tvrdo bude pracovať, aby sa vrátil čo najskôr. Teraz je naša úloha dostať sa do play off, aby sme mu dali šancu hrať a pomôcť nám obhájiť Stanley Cup," uviedol pre web nhl.com generálny manažér klubu Julien BriseBois.Kučerov odohral počas siedmich sezón v drese Tampy 515 duelov základnej časti, v ktorých nazbieral 547 bodov (221+326). V 90 stretnutiach play off pridal 95 bodov (36+59). V sezóne 2018/2019 získal cenu Arta Rossa pre najproduktívnejšieho hráča (128 bodov) i Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča ročníka.Vedenie NHL a hráčska asociácia NHLPA sa dohodli, že nová sezóna sa začne 13. januára, v základnej časti profiligy odohrá každý tím 56 zápasov. TampZákladná časť sa skončí 8. mája, v play off bude štartovať 16 tímov v tradičnom formáte na štyri víťazné zápasy a bude sa hrať aj kanadská divízia. Prijatú dohodu už schválila aj Rada guvernérov NHL. Štart sezóny odložila pandémia koronavírusu.