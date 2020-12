Nočná mora Barcelony menom Coutinho: Ak sa stane toto, klub musí zaplatiť poriadny balík

Philippe Coutinho (28) sa po ročnom hosťovaní v Bayerne Mníchov vrátil späť do Barcelony, kde hráva pomerne často. A práve jeho častá vyťaženosť je faktor, ktorá sa Barcelone v týchto časoch príliš nevyplatí.

Dôvod je jednoduchý.V nej strávil dokopy sezónu a pól. Odohral za ňu 52 zápasov a pripísal si iba chabých 13 gólov. Aj vďaka nenaplnení predstáv putoval Coutinho na ročné hosťovanie do bavorského veľkoklubu – Bayernu. Tam strávil jeden rok, na ktorý bude spomínať do konca života.S Bayernom vyhral všetko čo sa dalo a tak si konečne splnil nenaplnenú túžbu z Liverpoolu – vyhrávať trofeje.v Lige majstrov. Do tohto zápasu zasiahol Coutinho až v 75. Minúte za stavu 2:5 pre Bayern. Stačilo mu 15 minút na to, aby dokonal skazu, ktorá sa navždy zapísala do histórie futbalu. Bayern totiž zničil Barcelonu aj zásluhou dvomi zásahmi Coutinha 2:8.Po vypršaní hosťovania sa Brazilčan vrátil späť na Camp Nou. V drese Barcelony zasiahol doposiaľ do 16. zápasov a pripísal si v nich 5 gólov.Počas prestupu v roku 2017 sa obe strany dohodli na týchto podmienkach, ktoré hovoria o tom, že ak Coutinho dosiahne daný počet odohraných zápasov, Barca zaňho doplatí uvedenú sumu. Pre Barcelonu môže byť takýto doplatok v aktuálnej situácii problémom.Vedenie sa dokonca dohodlo s mužstvom na dočasnom znížení platov práve pre finančné problémy.