Matovič posiela odkaz z karantény: Prehovoril o falošnici a rafinovanej hnusobe, koho má na mysli?!

Celú vládu poslal do karantény slovenský premiér Igor Matovič (47), ktorému potvrdili ochorenie COVID-19. Z domácej izolácie posiela odkaz, hovorí o falošnici.

Premiér sa na sociálnej sieti rozrozprával o plánovanom očkovaní proti COVID-19. "Keď sme sa v pondelok na vláde rozprávali o očkovacom pláne, dvaja ľudia vytŕčali z davu - Jaro Naď a Veronika. Najodhodlanejšie zareagovali na výzvu Mareka Krajčiho, že by sme mali byť osobným príkladom a mali by sme sa dať verejne po Vianociach ako prví zaočkovať, aby sme pochybujúcim ukázali, že sa naozaj nemajú čoho báť," opisuje premiér rozhovor s kolegami počas rokovaní.

A Igor Matovič sa v príspevku na sociálnej aj posťažoval. "... keď to tá hnusoba na vlastné oči počula a videla, tak sa rovno na mieste rozhodla nám skrížiť plány ... a votrela sa im do priazne a nosných dierok ... a mňa si k tomu dala ako bonus. No, vidíte ... od začiatku hovorím, že je to rafinovaná hnusoba a nakoniec prelstí aj mňa ... a v poslednej možnej chvíli, keďže deň, keď mi karanténa skončí, bude zrejme prvý šťastlivec zaočkovaný" napísal premiér a vírus označil za "hnusobu, ktorá je falošnejšia ako úsmev prostitútky".