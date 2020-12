Matovič má COVID-19: Remišová sa to dozvedela v nečakanej chvíli, kto všetko je v ohrození?

Budú rozhodovať online?! Celú vládu poslal do karantény premiér Igor Matovič (47), ktorému potvrdili ochorenie COVID-19. Nakaziť okrem vládneho kabinetu mohol aj Borisa Kollára, s ktorým sa stretol vo štvrtok večer v rámci koaličnej rady v jeho dome.

Na sklonku roka však treba prijať dôležité rozhodnutia. Isté nie je ani to, či parlament stihne prijať zákon o predĺžení núdzového stavu. Čo to v praxi bude znamenať?!

V domácej izolácii zostávajú členovia vládneho kabinetu po tom, ako sa včera dozvedeli, že premiér Igor Matovič má koronavírus. Ten svoj zdravotný stav komentoval aj na sociálnej sieti. „Oddnes som jedným z vás. Z vás, o ktorých som každé ráno s napätím a strachom čakal správu v mojom mobile ešte predtým, ako to boli oficiálne výsledky,“ uviedol. Ako priznal, choroba mu urobila pred nadchádzajúcimi najkrajšími sviatkami roka škrt cez rozpočet.

„Vianočné sviatky som mal stráviť ako pomocná sila v nemocnici. S cieľom poukázať na obete nášho sebectva - na chorých, mŕtvych a do úmoru unavených zdravotníkov. Teraz budú zrejme plány trochu iné. Áno, štatisticky by som to mal prežiť bez ujmy, ale ak by som mal možnosť obetovať svoj život za život tisícov nevinných obetí, urobím to,“ napísal predseda vlády.

Zaskočená Remišová

Podpredsedníčka vlády sa o chorobe Igora Matoviča dozvedela počas svojho vystúpenia v rádiu. „Tak, ako mi to teraz hovoríte, zbalím si veci a idem do karantény. Čo sa týka ochromenia chodu vlády, sme na to vybavení, máme bezpečnostné počítače, jeden si preberám. Môžeme rokovať aj online. Môžeme fungovať online,“ povedala Remišová. Aj ďalší členovia vlády dostali echo o svojej karanténe počas včerajšieho dňa.

Veronika Remišová v piatok neskoro večer potvrdila pozitívny výsledok na koronavírus.

Žiaden z nich nepociťoval žiadne príznaky. „Testujem sa pravidelne a aj vo štvrtok som bol na testovaní a bol som negatívny,“ ozrejmil minister školstva. Negatívny test zo štvrtka potvrdili aj ďalší ministri, karanténu a ďalšie pretestovanie však budú musieť absolvovať všetci. Ide pritom už o druhého člena vlády, u ktorého sa potvrdil koronavírus. Tento týždeň mal pozitívny test aj minister pôdohospodárstva Ján Mičovský.

Koho mohol nakaziť?

Členovia vlády ale nie sú jediní, s ktorými premiér prišiel za posledné dni do styku. Do karantény sa dostali aj novinári, ktorí boli na rokovaní vlády v stredu, a aj Boris Kollár, u ktorého sa konala koaličná rada bez účasti Richarda Sulíka.

„Absolvujem 5-dňovú karanténu a pôjdem na test,“ napísal Boris Kollár, u ktorého doma bola počas koaličnej rady aj poslankyňa a jeho bývalá parnerka Petra Krištúfková aj s ich spoločnou dcérou. Tento týždeň sa však konal aj klub OĽaNO, čo znamená, že aj zúčastnení poslanci musia ísť do domácej izolácie. To v značnej miere ochromí rokovanie parlamentu a schvaľovanie zákona umožňujúceho predĺženie núdzového stavu. Na rozdiel od vlády totiž parlament nemôže rokovať online.

Vakcína na Vianoce

Podľa odborníkov bude infikovaných ľudí na Slovensku v nasledujúcich týždňoch pribúdať. Infektológ Pavol Jarčuška informoval, že vo štvrtok bol historicky najvyšší počet pozitívnych PCR testov. „Zdvojnásobil sa počet úmrtí, priemerne zomrie 58 pacientov denne. Narástol aj počet hospitalizovaných – aktuálne je v nemocnici s koronavírusom 2 412 ľudí, kritická hodnota je podľa odborníkov 2 500. 159 ľudí je na pľúcnej ventilácii,“ povedal. Podľa očakávaní bude do konca roka okolo 3 000 hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19.

„Počet karantenizovaných zdravotníkov je vyše 3 200, v niektorých nemocniciach je to dramatické,“ povedal štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura. Svetlom na konci tunela je vakcína, ktorá by na Slovensko mala doraziť 26. decembra, prvého človeka by sme mohli zaočkovať ešte v ten deň. Objednávanie na očkovanie by malo byť, podobné ako pri PCR testoch, na presný čas a miesto.