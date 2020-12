Oldo Hlaváček bol hviezdou televíznych Silvestrov, jeden mu utkvel v pamäti: Na to zdesenie nezabudnem

Rozprávanie s ním je neustále sprevádzané smiechom, humorom a radosťou zo života, hoci jeho život nebol vždy prechádzkou ružovou záhradou. Herec Oldo Hlaváček (86) je však optimista a dobrú náladu mu, zdá sa, nevzala ani pandémia koronavírusu.

Pre Nový Čas Nedeľa si zaspomínal na časy, keď svet ohrozovala týfusová epidémia, porozprával o Silvestroch a zábavných programoch s Ivanom Krajíčkom († 57) a prezradil aj to, ako si užíva dôchodok.

Olda Hlaváčka si pamätáme ako protagonistu silvestrovských zábavných programov. „Pane Bože, tých bolo...“ povzdychne si umelec s úsmevom. „Predsa len jeden je neuveriteľný a to, keď sme pripravili silvestrovské vysielanie zo Slovenského národného divadla. Riaditeľom bol pán Kákoš, boli sme priatelia. Prišiel som do jeho kancelárie a povedal som mu, či by sme v divadle nemohli urobiť s Ivanom Vtipnejší vyhráva. Pozrel na mňa, nebol to priamo infarkt, čo som vyčítal z jeho očí, ale na to zdesenie nikdy nezabudnem.

„Zábava na doskách divadla?! Nikdy!“ Potom obchádzal infarkt Olda, ktorý si bol istý, že toto musí vyjsť. Veď aj televíziu už „pobláznil“, že sa bude vysielať zo SND. Nestratil duchaprítomnosť, spomenul si, že patrónom divadla je Dimitrovka. Vybral sa teda za riaditeľom podniku, s ktorým si tiež tykal a povedal mu, že treba to nejako zariadiť, aby sa relácia Vtipnejší vyhráva vysielala z divadla. „Riaditeľ tiež na mňa pozeral ako na blázna, či nemám ľahšiu úlohu pre neho. Napokon sa však predsa len vybral za pánom Kákošom a vybavil to. Bola to veľká vec.“