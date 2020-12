Uskutočnia sa MS v hokeji v Bielorusku? Nechceme byť rukojemníkmi politických hier, tvrdí Fasel

Vedenie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) sa bude snažiť, aby sa napriek tlaku niektorých krajín uskutočnili nadchádzajúce majstrovstvá sveta podľa plánu v Lotyšsku a Bielorusku.

Uviedol to prezident IIHF Rene Fasel. V Bielorusku pokračujú po augustových prezidentských voľbách rozsiahle protesty a prezident Alexander Lukašenko čelí kritike pre zmanipulované voľby a porušovanie ľudských práv. Ku kritike sa pripojilo aj Lotyšsko a jeho premiér Krišjanis Karinš vyhlásil, že si nevie predstaviť organizovať šampionát spolu s Bieloruskom. Listom preto požiadal IIHF o presunutie MS z Bieloruska.

Nechuť ísť do Bieloruska vyjadrili aj Švédi prostredníctvom trénera A-tímu Johana Garpenlöva, ktorý uviedol: "Ak vás zaujíma môj osobný názor, myslím si, že by sme nemali hrať v Bielorusku. Som však platený zamestnanec Švédskej hokejovej federácie, takže poletím všade, kam budem musieť. Nemôžem ovplyvniť, kde sa šampionát bude alebo nebude konať. Uvidíme neskôr." Švédi by sa mali predstaviť v základnej A-skupine v Minsku spolu so Slovenskom, Ruskom, Českom, Švajčiarskom, Dánskom, Veľkou Britániou a domácim výberom.

Prezident IIHF René Fasel i generálny sekretár Horst Lichtner mali tento týždeň absolvovať plánované stretnutie s Lukašenkom, s ktorým mali rokovať o usporiadaní budúcoročných majstrovstiev sveta v krajine. Funkcionári IIHF však napokon museli cestu odložiť pre pozitívne testy na koronavírus.

"Situáciu pozorne sledujeme.Bezpečnosť a zdravie účastníkov turnaja a divákov je našou prioritou a vedieme pomerne transparentnú diskusiu s miestnymi orgánmi. Je zrejmé, že príde čas urobiť posledné konečné rozhodnutie, či turnaj odložiť, alebo nie, ale naším cieľom je ísť do Bieloruska a hrať tam.Nechali sme si čas na rozhodnutie. Sme v úzkom kontakte s lotyšskými a bieloruskými organizátormi. Plánujeme ešte ísť do Bieloruska, aby sme tam komunikovali s organizátormi, teraz nám to neumožnil koronavírus," citoval Fasela portál championat.com.