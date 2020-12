Juniorské MS bez Švédov? Situácia v tíme sa zhoršuje, zvažujú neúčasť

Hokejová reprezentácia Švédska je pred odchodom na juniorské MS v Edmontone vo veľkej neistote.

V tíme sa objavil koronavírus a okrem hráčov sa nakazil už aj tréner Tomas Monten. Švédska federácia už začala o situácii v tíme rokovať s Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF), pretože je ohrozený odlet "troch koruniek" do zámoria.

Severania najskôr oznámili, že pre koronavírus nemôžu na MS do 20 rokov odcestovať dvaja centri William Eklund a Karl Henriksson. Neskôr sa nakazili aj ďalší dvaja hráči a okrem trénera Montena aj niekoľkí členovia realizačného tímu. Švédi by sa MS (od 25. decembra 2020 do 5. januára 2021) mali predstaviť v základnej B-skupine spolu s Českom, Ruskom, USA a Rakúskom.

Generálny sekretár Švédskeho hokejového zväzu Johan Stark pre denník Aftonbladet nevylúčil ani možnosť, že by sa na MS hralo bez Švédov: "Záleží na tom, ako sa budú veci vyvíjať ďalej. Musíme rešpektovať organizátorov. Musíme byť zodpovední voči našim hráčom a trénerom, ale aj smerom k IIHF."