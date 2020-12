Spevák Robbie Williams prekvapil fanúšikov: Zakladá novú skupinu

Robbie Williams je späť v kapele. Po 25 rokoch od svojho odchodu z chlapčenskej skupiny Take That sa vracia k starým koreňom v novom podaní.

Miláčik tisícok žien si založil vlastnú skupinu. Ako sám Robbie povedal, ide o malý projekt, na ktorom pracoval so svojimi kamarátmi Flynnom Francisom a Timom Metcalfom. Obaja sú rodáci z Austrálie a venujú sa skladaniu a produkovaniu hudby.

Hoci majú chlapci pripravené množstvo piesní, to najdôležitejšie, teda názov skupiny, ešte nemajú. Prekvapením je aj jeho vízia vystupovania so skupinou. Chce si prenajať priestor, v ktorom okrem ich novej hudby vystaví svoje vlastné diela zhotovené počas lock-downu. Cez deň to bude vyzerať ako v galérii, ktorá sa v noci zmení na koncertnú sálu.