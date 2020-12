Nemecký biatlonový tréner odkryl pravdu: Tri minúty som bol mŕtvy!

Úspešný nemecký biatlonový tréner Wolfgang Pichler (65) v septembri takmer neprežil srdcový infarkt.

Dlhoročný kouč švédskeho timu na čele s Magdalenou Forsbergovou to povedal v rozhovore pre periodikum Münchner Merkur.

"Tri minúty som bol mŕtvy. To povedali lekári. Oživovaním ma priviedli naspäť," uviedol 65-ročný Pichler, ktorý dostal infarkt pri jazde na bicykli v bavorskom Waging am See. "Prvé tri dni som bol v kóme. Nepamätám si z toho nič. Ale pre moju ženu, moje deti a mojich bratov to bolo brutálne. Mal som veľké šťastie. Teraz si iba musím dávať pozor, aby som toho nerobil príliš veľa."

Pichler je jeden z najúspešnejších biatlonových trénerov histórie. So Švédmi pracoval spolu 19 rokov, v rokoch 2011 až 2014 trénoval ženy Ruska. Svojich zverencov priviedol k 37 medailám na zimných olympijských hrách a majstrovstvách sveta, pripomenula agentúra DPA.