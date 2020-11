Tarkovič nemá miesto trénera zaručené: Kocian pochybuje a vraví o ďalších možnostiach

Slovenských futbalistov po postupe na EURO 2020 čakajú v tomto roku ešte dva zápasy v Lige národov proti Škótsku a Česku.

Mužstvo v nich povedie Štefan Tarkovič, ktorého dočasne poverili trénovaním reprezentácie.Bývalý úspešný tréner Dušan Galis by s týmto návrhom súhlasil, jeho kolega Ján Kocian vidí viacero možností.

Galis viedol slovenskú reprezentáciu v roku 1998, no zo svojho postu odstúpil po tom, ako sa František Laurinec stal opätovne prezidentom Slovenského futbalového zväzu (SFZ). V roku 2003 prebral reprezentáciu opäť. Slovenský tím priviedol až do baráže o postup na MS 2006, Slovákov však vyradilo Španielsko. Podľa 70-ročného kormidelníka by Tarkovič mal zostať pri mužstve aj naďalej a mal by ho viesť na ME. "To sa ukáže, má za sebou len jeden zápas. Záleží to na zväze. Možno ho nechajú, možno nie. Ale ak by ho nechali, ja by som bol za. Pozná to, vie aké sú problémy, tak prečo nie?," povedal Galis pre TASR.

Nástupcom Galisa v roku 2006 stal Kocian. Pri reprezentácií už pôsobil predtým, keď bol asistentom trénera Jozefa Vengloša v rokoch 1993 až 1995. V lete 2008 ho odvolali. Neskôr bol asistentom trénera Karla Brücknera pri rakúskej reprezentácii a naposledy pôsobil pri reprezentácii Jemenu. O Tarkovičovej budúcnosti jasno nemá, v hre je podľa neho viacero scenárov: "Podľa mňa sa teraz bude pozerať aj na ďalšie zápasy, ktoré nás čakajú, aký bude herný prejav mužstva proti Škótsku a Česku. Neviem, aký plán má SFZ čo sa týka budúcnosti. Ja sám neviem, ako by som rozhodol. Tarkovič dosiahol úspech, ale neviem, či by som dal mužstvo novému trénerovi. Na druhej strane sa treba pozrieť na to, aké máme možnosti. Vieme, že Vladimír Weiss by mal byť voľný po tom, čo nepostúpil na ME s Gruzínskom, aspoň sa to tak písalo. Či to zoberie on, alebo niekto iný, alebo Tarkovič zostane, to je otázne. Ale je dobré, že máme viacero alternatív. Pretože v prípade neúspechu by to tak nebolo. Buďme radi a tešme sa z toho, že sme sa kvalifikovali."

Kocian zápas sledoval v pohodlí svojej obývačky a pre TASR zhodnotil aj niektoré individuálne výkony. Rozostavenie hráčov ho neprekvapilo, 62-ročného kouča potešili výkony viacerých jednotlivcov: "Duda na hrote ma neprekvapil, o tom som bol presvedčený, že tam bude. Vychádzal som zo zápasu proti Írsku, kde odohral dobrý zápas. Žiadny obranca nemá rád, keď sa mu takýto útočník pletie pomedzi nohy. Skôr majú radšej vyššieho, ktorý ide do súbojov, to platí najmä pre ostrovných obrancov. A Duda taký nie je. Je skôr do kombinácie a aj z toho tréner Tarkovič vychádzal. Chceli sme byť silní na lopte. Mňa skôr prekvapilo zaradenie Šatku, že dostal prednosť pred Valjentom, ale to bol veľmi dobrý ťah, lebo Šatka bol jeden z najlepších. Potvrdil dobrú formu z Poznane. Po striedaniach sa to premiešalo, ale ja by som nechal hrať Dudu dlhšie. Prišiel Ďuriš a tým pádom musel ísť na kraj a podieľal sa na chybe, po ktorom sme dostali gól na 1:1. Ale všetko si vynahradil vyrovnávajúcim gólom. Uplynulé obdobia to bolo s reprezentáciu ako na hojdačke, išlo to raz hore, raz dole, ale o tom už zajtra nebude nikto rozprávať. Vyťažili sme maximum, čo sme mohli."