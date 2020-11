Tragédia v predĺžení a hráči v slzách: Slovensko udrelo na konci a bolo lepšie, reagujú svetové médiá

Ohlasy médií na postup slovenskej futbalovej reprezentácie na ME 2020 po štvrtkovom víťazstve vo finále baráže na pôde Severného Írska 2:1 po predĺžení.

The Guardian: "Slovensko zužitkovalo dve defenzívne chyby súpera a stačilo mu to, aby pridalo Severné Írsko k Írsku na zozname svojich skalpov na ceste na EURO."

Daily Mirror: "Severné Írsko do toho dalo maximum, ale chýbala mu rozdielová kvalita a jeho hráči si mohli počínať lepšie pri oboch inkasovaných góloch."

Belfast Telegraph: "Severné Írsko sa ponorilo do smútku v predĺžení. Michal Ďuriš poslal vo Windsor Parku Slovensko na EURO."

Irish Independent: "Namiesto EURO zavládol v Severnom Írsku žiaľ po tom, ako prehralo v predĺžení so Slovenskom."

Irish Times: "Slovensko udrelo na konci a ukončilo nádeje Severného Írska o účasti na EURO."

UEFA: "Slováci slávia v Belfaste. Slovensko, Škótsko, Severné Macedónsko a Maďarsko sa kvalifikovali počas dramatickej finálovej noci play off."

idnes.cz: "Postupová radosť vládne aj na Slovensku. Zvíťazilo v Severnom Írsku 2:1 po predĺžení a druhýkrát za sebou postúpilo na záverečný turnaj. V 110. minúte rozhodol Ďuriš."

eurofotbal.cz: "Severné Írsko je pre Slovensko, zdá sa, zasľúbená krajina. Pred vyše dekádou tam spravilo výrazný krok za svojimi dosiaľ jedinými majstrovstvami sveta, teraz v Belfaste pre zmenu vybojovalo svoju druhú účasť na zraze európskej smotánky. Vďaka gólu Michala Ďuriša z druhej polovice predĺženia sa v skupine môže tešiť na Španielov či poľských susedov."

Irish News (Sev. Ír.): "Slováci zmarili sen Severných Írov o Eure gólmi, ktoré sa stanú nočnou morou. Sú na ceste, sú na ceste... Dublin, Dublin, Bilbao. Žiaľ, túto pieseň si môžu spievať iba Slováci. Ani jeden z dvoch írskych tímov si nezahrá na majstrovstvách Európy. Popravde, lepší tím postúpil. Severným Írom chýbali útočné nápady, aby skrotili súpera. Iba v závere riadneho hracieho času dali tisícke fanúšikov šancu zaspievať a zakričať si. Inak bolo ich vystúpenie sklamanie."

Belfast Telegraph (Sev. Ír.): "Na budúci rok budú majstrovstvá Európy a Severní Íri si budú kopať len doma sami so sebou. Mohol to byť pamätný 12. november pre chlapcov v zelených dresoch, ktorí nastúpili proti priemerným Slovákom. V ponuke bolo miesto na šampionáte, ale zostalo len pri nej. Namiesto postupu prišiel piatok trinásteho o deň skôr a spolu s ním ďalšia nočná mora v play-off pre Severné Írsko. Takto pred troma rokmi nám zlomili srdcia Švajčiari a postúpili na majstrovstvá sveta do Ruska. Teraz našu európsku misiu ukončili Slováci."

News Letter (Sev. Ír.): "Sen Severného Írska o druhej účasti na majstrovstvách Európe za sebou zmarili Slováci. Malá skupina fanúšikov v hľadisku, ktorá dala o sebe počuť, sa radosti na konci zápasu nedočkala. Keď dlhá lopta v predĺžení zasiahla Evansa a od neho sa láskavo odrazila k Ďurišovi, ten už vedel, čo má urobiť. Zakončil prízemnou strelou popri Peacockovi-Farrellovi. Po tomto smrteľnom údere mal ešte Evans hlavičku, ale Rodák ju zlikvidoval."

BBC (V. Brit.): "Nádeje Severných Írov dostať sa na Euro 2020 ukončili Slováci gólom hlboko v predĺžení vo finále play-off vo Windsor Parku. Michal Ďuriš bol pôvodne len na lavičke náhradníkov, ale v 110. min využil šťastný odraz lopty a strelil víťazný gól. Slovensko bude účastníkom Eura druhýkrát za sebou, Severné Írsko si druhú účasť v rade nezopakuje."

Daily Mail (V. Brit.): "V momente, keď sa lopta v druhej časti predĺženia odrazila od zadku Jonnyho Evansa, vo vzduchu bolo cítiť niečo zlé. Tečovaná prihrávka Juraja Kucku ponúkla loptu do cesty Michalovi Ďurišovi. Slovenský náhradník využil svoju šancu a poslal ju k bližšej žrdi povedľa brankára Baileyho Peacocka-Farrella. Majstrovstvá Európy budú budúce leto bez Severného Írska. Žiadna zelená a biela armáda. Krajina, ktorá priniesla tak veľa na šampionáte vo Francúzsku pred štyrmi rokmi, bude ten nasledujúci sledovať len z domu."

The Times (V. Brit.): "Zaspievali si, dezinfikovali si ruky, ale 1060 fanúšikov sa vo štvrtok večer vrátilo domov z Windsor Parku so zlomeným srdcom. Severné Írsko padlo na poslednej prekážke na ceste na majstrovstvá Európy. Pár divákov sa napriek tvrdým obmedzeniam všade v Európe dostalo na štadión a v predĺžení sa odvážili snívať. Slováci sa však postarali o krutý neskorý zvrat a na konci sa tešili oni."