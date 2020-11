Veľké oslavy po postupe na EURO: Šialenstvo v šatni Slovákov

Slovenská futbalová reprezentácia sa druhýkrát v ére samostatnosti predstaví na majstrovstvách Európy.

Fotogaléria 32 fotiek v galérii V severoírskom Belfaste zverenci trénera Štefana Tarkoviča zdolali domáci výber 2:1 po predĺžení, keď po prvom polčase viedli 1:0 a po deväťdesiatich minútach bol stav nerozhodný 1:1.

Všetky tri góly v stretnutí padli z kopačiek slovenských futbalistov. V prvom polčase otvoril skóre Juraj Kucka v prospech Slovákov, tesne pred koncom druhej časti si dal vlastný gól obranca Milan Škriniar. V predĺžení sa do streleckej listiny zapísal aj striedajúci útočník Michal Ďuriš a rozhodol o postupe slovenského mužstva.

Finále baráže o postup na budúcoročné ME vo futbale - Belfast (Sev. Ír.):

Severné Írsko - Slovensko 1:2 po predĺžení (1:1, 0:1), Slovensko postúpilo na ME

Góly: 87. Škriniar (vlastný) - 17. Kucka, 110 Ďuriš, ŽK: 117. Boyce - 66. Duda, 117. Rodák, rozhodovali: Brych - Borsch, Lupp (všetci Nem.)

Zostavy:

Severné Írsko: Peacock-Farrell - Dallas, Cathcart (99. Flanagan), Evans, Lewis - McGinn (77. Lafferty), McNair (104. Ferguson), Davis, Saville (65. Thompson) - Magennis (77. Boyce), Washington (66. Whyte)

Slovensko: Rodák - Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan - Lobotka (65. Hrošovský) - Rusnák (118. Gyömbér), Kucka, Hamšík (106. Greguš), Mak (65. Ďuriš) - Duda (85. Mráz)

Hlasy (zdroj RTVS):

Štefan Tarkovič (tréner SR): "Sú to skvelé pocity. Táto partia ľudí v Belfaste si zaslúži veľký obdiv. Som rád, že všetko, čo sme si pred zápasom predsavzali, to sme do bodky splnili. Najpodstatnejšie je to, že sme poslali víťazný odkaz fanúšikom, ktorí nám doma držali palce. Dôležitá dnes bola aj mentálna sila, tím bol súdržný a kráčal za svojim cieľom. Súper nás zatlačil, ale aj morálna sila nás podržala. Pripravovali sme sa aj na to, že nás môže čakať predĺženie či rozstrel. Chlapci ukázali charakter."

Juraj Kucka (stredopoliar SR, autor prvého gólu): "Je potrebné poďakovať celému tímu, zvládli sme to spolu. Tento zápas poriadne bolel, ale postúpili sme a nič nás nebolí, užívame si to. Víťazný gól sme poriadne prežívali, tešila sa celá lavička. Som veľmi hrdý na to, že Slovensko sa opäť dostalo na vrcholný turnaj."