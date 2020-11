Ticho pred búrkou? Prezidentské voľby USA majú zatiaľ pokojný priebeh, no ráta sa so všetkým

Svoj hlas v amerických prezidentských voľbách už odovzdalo približne 102 miliónov voličov, pričom väčšina poštou.

Voľby majú zatiaľ pokojný priebeh, Biely dom sa napriek tomu pripravuje na nepokoje. V utorok o tom informovala americká televízia CNN.

Biely dom je obkolesený vysokým plotom, ktorý bol nainštalovaný v noci na utorok. Orgány však neevidujú nijakú konkrétnu hrozbu, ide výlučne o preventívne opatrenie, uvádza CNN. Na možné protesty v Washingtone sa pripravujú aj obchody a podniky, ktoré si výklady zakrývajú preglejkami.

Demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden sa v utorok zastavil vo svojom rodnom meste Scranton v štáte Pensylvánia. Následne priletel do Filadelfie, kde chce vyzývať ľudí, aby šli voliť. Výsledky bude sledovať vo svojom dome v štáte Delaware, kde už 28. októbra zahlasoval v predčasnom hlasovaní.

Úradujúci prezident Donald Trump v utorok ráno počas rozhovoru pre televíziu Fox News uviedol, že počas volebného dňa plánuje telefonovať s "veľmi lojálnymi" ľuďmi a potom navštívi kanceláriu svojej kampane v štáte Virgínia. Aj samotný Trump volil predčasne - už 24. októbra na Floride.

Štát Arizona eviduje dlhé rady pred volebnými miestnosťami v tradične republikánskych oblastiach. Možnosť odvoliť poštou alebo v predstihu využilo takmer 2,7 milióna Arizončanov, čo predstavuje až 62,4 percenta oprávnených voličov v tomto americkom štáte.

Hlasovanie v štáte Michigan "prebieha hladko, uviedol pre CNN komunikačný riaditeľ tamojšieho štátneho tajomníka Jake Rollow. Svoj hlas v tomto štáte odovzdalo poštou už 3,1 milióna ľudí.

Extrémistické skupiny avizovali, že ich členovia budú dohliadať na priebeh volieb v kľúčových štátoch, ako sú Michigan, Pensylvánia a Wisconsin, uvádza americký Inštitút pre výskum a vzdelávanie v oblasti ľudských práv (IREHR), ktorý tieto hnutia monitoruje. V spomínaných štátoch - spolu so štátmi Georgia a Oregon - existuje najvyššie riziko násilností súvisiacich s voľbami vyvolaných takýmito samozvanými skupinami, uvádza sa v štúdii americkej organizácie MilitiaWatch. Podľa Kristen Clarkovej z organizácie Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law, sú však obavy z násilných stretov v deň volieb prehnané.

Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) v októbri varovalo, že volebné miestnosti môžu byť terčom extrémistov. Šéf polície v štáte Baltimore Michael Harrison a starostka Chicaga Lori Lightfootová pre USA Today povedali, že sú na podobné prípady pripravení.

Orgány v štáte Nebraska varujú voličov pred anonymnými telefonátmi, ktoré ľudí vyzývajú, aby zostali v bezpečí doma. Podobné telefonáty sú počas volieb bežné, uviedol pre CNN predstaviteľ amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť. Rovnaké telefonáty evidujú orgány aj v štátoch Michigan a Florida. Vecou sa už zaoberá Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), informuje agentúra Reuters.

Štátna tajomníčka pre Pensylvániu Kathy Boockvarová v utorok voličom pripomenula, že spočítanie všetkých hlasov potrvá niekoľko dní a vyzvala ich, aby boli trpezliví.

Orgány v okrese Fulton v štáte Georgia, kde museli voliči v ostatných voľbách vystáť dlhé rady, tento rok zvýšili počet volebných miestností. Zároveň zvýšili aj kapacity v súvislosti s korešpondenčným hlasovaním. Zdá sa, že ich plán funguje, komentuje CNN a dodáva, že doobeda sa tam v rade na hlasovanie čakalo v priemere 30 minút.

Voľby prebiehajú hladko aj v meste Milwaukee v štáte Wisconsin, jednom z tzv. swing states, ktoré sú vo voľbách považované za rozhodujúce. V prevádzke sú všetky volebné miestnosti a nehlásia žiadne vážne problémy, uviedol starosta Tom Barrett.

Američania v utorok rozhodujú o tom, či úradujúci prezident Donald Trump zostane v Bielom dome ďalšie štyri roky. Jeho vyzývateľom je demokratický kandidát Joe Biden, ktorý bol viceprezidentom za vlády prezidenta Baracka Obamu (2009-2017). Trump je v poradí 45. americkým prezidentom.