Gröhling sa prihovoril žiakom nad 10 rokov: Slová, ktoré by si mali vziať k srdcu

Na účasť na celoplošnom testovaní žiakov, ktorí majú viac ako desať rokov, vyzval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva.

"Je dôležité, aby ste vedeli, či ste zdraví a či nikoho vo svojom okolí nenakazíte. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme v školách," motivoval minister školstva. Našou najvyššou prioritou musí byť ochrana zdravia detí, žiakov, učiteľov a rodičov, vyhlásil to minister školstva a vyzval všetkých, aby to mali na pamäti, keď sa budú rozhodovať, či sa zúčastnia celoplošného testovania počas nasledujúcich dvoch víkendov.

Bezpečné prostredie na školách závisí od postoja každého človeka. O to viac, ak ide o rodičov alebo učiteľov. "Žijeme v pohnutých časoch a veci okolo nás sa rýchlo menia. Všetci ale chceme chrániť svoje zdravie a zdravie ľudí v našom okolí," povedal šéf rezortu školstva.

Cestou, ako zvrátiť narastajúci počet nakazených ochorením COVID-19, je účasť na celoplošnom testovaní. "Chcel by som vás preto vyzvať, aby ste využili možnosť ísť tento víkend na test. Viem, že možno máte množstvo otázok a možno nie všetky sa podarí do tohto času zodpovedať. Test je ale jednoduchá a rýchla možnosť, ako zistiť svoj zdravotný stav. A to je v tomto čase veľmi dôležité. Aj vďaka tomu, že sa otestujeme a budeme zodpovední, sa čoskoro budeme môcť vrátiť do škôl," dodal Gröhling.