Bojovali za neho športovci aj Trump: Poprave iránskeho zápasníka († 27) malo predchádzať kruté mučenie

Iránskeho zápasníka Navida Afkariho († 27) v sobotu popravili za zabitie príslušníka bezpečnostných zložiek.

O poprave informoval šéf provincie Fars Kazem Músáví. "Rozsudok voči Navidovi Afkarimu, vrahovi Hassana Turkmana, sme vykonali dnes ráno v adelabadskom väzení v Šíráze," citoval Músavího portál alarabiya.net.