K Navaľnému pustili nemeckých lekárov, jeho žena napísala Putinovi: V tej vete povedala všetko

Manželka ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý upadol do kómy v dôsledku údajnej otravy, sa v piatok obrátila priamo na ruského prezidenta Vladimira Putina so žiadosťou o povolenie prevozu jej manžela do nemocnice v Nemecku. Informovala o tom agentúra AFP.