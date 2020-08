Ruskí lekári bránia prevozu Navaľného do Nemecka, prehovorila jeho žena: Z tých slov mrazí

Lekári v nemocnici v ruskom meste Omsk v piatok uviedli, že prevoz opozičného politika Alexeja Navaľného do inej nemocnice nie je v súčasnosti možný z dôvodu nestabilného zdravotného stavu po jeho údajnej otrave. Informovala o tom agentúra AFP.

Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová na Twitteri uviedla, že zákaz prevozu je priamym ohrozením jeho života. "Jeho zotrvanie v omskej nemocnici bez potrebného vybavenia a stanovenia diagnózy je životu nebezpečné," napísala. Jarmyšová takisto oznámila, že lietadlo, vyslané na prevoz Navaľného na liečbu do Nemecka, má čoskoro pristáť v Omsku.

Politikova manželka Julia tvrdí, že lekári držia Navaľného na klinike preto, aby chemikálie, ktoré sa nachádzajú v tele, "zmizli".

Kritický stav Navaľného: Británia dala jasne najavo, čo si o tom myslí

Lietadlo zdravotníckej služby odštartovalo z bavorského mesta Norimberg krátko po 3.00 h miestneho času. Predstaviteľ jednej z nemeckých mimovládnych organizácií ešte predtým pre AFP povedal, že Navaľného je pripravená prijať renomovaná berlínska nemocnica Charité.

Navaľnyj (44) pocítil vo štvrtok nevoľnosť počas letu zo sibírskeho mesta Tomsk do Moskvy a neskôr stratil vedomie. Lietadlo núdzovo pristálo v Omsku a politika následne previezli do miestnej nemocnice. Podľa Jarmyšovej bol Navaľnyj pravdepodobne otrávený neznámou toxickou látkou, ktorá bola pridaná do šálky čaju. Navaľnyj tento čaj pil na letisku pred odletom a podľa Jarmyšovej to bolo jediné, čo ráno vypil.

Navaľnyj je ostrým kritikom súčasného ruského prezidenta Vladimira Putina a v minulosti bol viackrát zadržaný. Takisto bol terčom opakovaných vyhrážok.