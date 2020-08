Prvýkrát prehovorili o diagnóze! Ruskí lekári už tušia, čo sa stalo Navaľnému

Zdravotné ťažkosti ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý upadol do kómy v dôsledku údajnej otravy, mohla vyvolať porucha metabolizmu. Uviedol to hlavný lekár omskej nemocnice Alexander Murakovskij, píše agentúra Reuters.

Podľa Murakovského mohla Navaľného stav spôsobiť práve metabolická porucha, v dôsledku ktorej mu prudko poklesla hladina cukru v krvi, uviedli ruské štátne médiá. Lekári majú podľa Murakovského momentálne niekoľko pracovných hypotéz príčin Navaľného stavu, z ktorých sa najviac pravdepodobnou momentálne javí porucha metabolizmu karbohydrátov. Dodal tiež, že na odeve a prstoch Navaľného sa našli stopy priemyselných chemikálií.

Podľa Navaľného hovorkyne Kiry Jarmyšovej bol pravdepodobne otrávený neznámou toxickou látkou, ktorá bola pridaná do šálky čaju. Navaľnyj pil čaj na letisku pred odletom a podľa Jarmyšovej to bolo jediné, čo v to ráno vypil.

Agentúra TASS zverejnila s odvolaním sa na nemenovaný zdroj informáciu, podľa ktorej v prípade Navaľného nie je dôvod na začatie trestného konania.

Zástupca hlavného lekára omskej nemocnice Anatolij Kaliničenko počas dnešného dňa oznámil, že lekári sa momentálne nedomnievajú, že bol Navaľnyj otrávený. "Nijaká otrava či stopy po otrave sa v jeho tele nenašli. Pripúšťam, že diagnózu otravy sme ešte celkom nevylúčili. Nemyslíme si však, že pacient bol otrávený," povedal Kaliničenko. Dodal, že lekári už "v podstate" dospeli k diagnóze, ktorú však pre médiá nezverejnia, no už o nej upovedomili manželku a brata Navaľného.

Navaľnyj je ostrým kritikom súčasného ruského prezidenta Vladimira Putina a v minulosti bol viackrát zadržaný. Takisto bol terčom opakovaných vyhrážok.