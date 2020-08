Putinov kritik Navaľnyj bojuje o život: Prvá reakcia Kremľa

Kremeľ želá "skoré uzdravenie" ruskému opozičnému politikovi a ostrému kritikovi ruského prezidenta Vladimira Putina Alexejovi Navaľnému, ktorého údajne vo štvrtok otrávili, v dôsledku čoho upadol do kómy a je v ohrození života. Informovala o tom vo agentúra AFP.

"Vieme o týchto informáciách a tiež to, že je vo vážnom stave. Tak, ako v prípade každého ruského občana, mu želáme skoré uzdravenie," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Navaľnyj (44) pocítil nevoľnosť počas letu zo sibírskeho mesta Tomsk do Moskvy a neskôr stratil vedomie. Lietadlo núdzovo pristálo v Omsku a politika následne previezli do miestnej nemocnice. Podľa hovorkyne bol Navaľnyj pravdepodobne otrávený neznámou toxickou látkou, ktorá bola primiešaná v šálke čaju. Navaľnyj tento čaj pil na letisku pred odletom a podľa Jarmyšovej to bolo jediné, čo ráno vypil.

Lekári, ktorí sa o Navaľného starajú, pracujú podľa agentúry AFP na záchrane jeho života. "Robia všetko možné, aby mu zachránili život," uviedol Anatolij Kaliničenko z jednotky intenzívnej starostlivosti omskej nemocnice.

Toxín sa podľa lekárov zrejme do tela vstrebal rýchlejšie vďaka horúcemu nápoju. Presnú diagnózu pacienta zatiaľ nezverejnili.

Navaľnyj nie je jediný predstaviteľ ruskej opozície, u ktorého sa prejavili príznaky otravy. Člena ruskej skupiny Pussy Riot Piotra Verzilova museli v roku 2018 prijať do nemocnice v Berlíne po tom, ako sa uňho prejavili príznaky otravy. Z rovnakých dôvodov v rokoch 2015 a 2017 hospitalizovali jedného z vodcov ruskej opozície Vladimira Kara-Murzu.