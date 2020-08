Stráca Peter Sagan v BORE pevnú pôdu pod nohami? Vedenie zvažuje ukončenie spolupráce!

Budúcnosť slovenského cyklistu Petra Sagana v nemeckom profesionálnom tíme BORA-hansgrohe sa po angažovaní Nemca Nilsa Politta stala otáznou.

Tvrdia to nemecké médiá, podľa ktorých na konci roka prehodnotí vedenie profitímu možnosti predĺženia spolupráce s trojnásobným majstrom sveta zo Slovenska.



V pondelok BORA oznámila podpis trojročnej zmluvy s 26-ročným klasikárom Polittom, ktorý je aktuálne jazdcom Israel Start-Up Nation. "Uvidíme, ako sa Saganova budúcnosť u nás vyvinie. Je jedným z najdrahších profesionálov v cyklistike. Na konci roku vyhodnotíme Saganove vystúpenia a uvidíme, ako to pôjde," citovalo periodikum Kölner Stadt-Anzeiger slová tímového šéfa Ralpha Denka.



Tridsaťročný Sagan prišiel do BORA-hansgrohe v roku 2017 a zmluva mu vyprší v roku 2021. V tíme už pôsobí Nemec Maximilian Schachmann, 26-ročnému jazdcovi platí zmluva ešte štyri roky. Politt obsadil minulý rok na Paríž - Roubaix druhé miesto. Aj vďaka Saganovým mnohým víťazstvám v klubovom drese na MS či Tour de France sa z BORA-hansgrohe stal jeden z najlepších tímov v proficyklistike, čomu zodpovedá aj jeho platové ohodnotenie. "Je jedným z najlepšie zarábajúcich mužov v cyklistike," podotkla agentúra DPA.