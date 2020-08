TOP 5 interiérov podniku, ktoré očaria zákazníka - HK Green

V dnešnom článku od HK Green Vám predstavíme vkusný interiérový dizajn reštaurácie či baru, ktorý dokáže urobiť dobrý dojem na zákazníka. Pre začínajúcich podnikateľov je prínosná každá informácia, ktorá dovedie podnik na úspešný vrchol.

Zariaďovanie podniku so sebou prináša množstvo neodkladných záležitostí o ktorých zákazníci nemajú potuchy. Práve tí najdôležitejší - zákazníci, nevidia do zákulisia príprav a častokrát, práve zariadenie interiéru podniku býva tým najťažším a najdôležitejším orieškom. Prvý dojem je nesmierne dôležitý a práve ten má na svedomí zariadenie podniku. Je nutné aby úspešný podnik ponúkal nielen kvalitné produkty a servírovanie, ale záleží aj na tom, kde sa servíruje.

Škandinávsky štýl – jednoduchosť, estetickosť, praktickosť

Celosvetovo veľmi obľúbený štýl, ktorý je charakteristický svojou nezameniteľnosťou. Štýl sa opiera o veľmi známu myšlienku: „V jednoduchosti je krása.“ V tomto štýle je potrebné sa vyhrať s každým detailom, vďaka čomu podnik dostane úplne inú dimenziu.

Typické odtiene farieb sú nestarnúca biela, smotanová, či elegantná sivá. Tieto farby sú črtou kvality, stálosti a kultivovanosti. Základy - steny, pri aplikovaní týchto farieb budú na zákazníka pôsobiť elegantne a nadčasovo.

Prepojenosť na prírodu je ďalšou charakteristickou črtou. Drevené stoly sú nezameniteľnou klasikou, ktorou rozhodne nič nepokazíte. Spojenie stolov z masívu s kvalitnými stoličkami utvoria dokonalý celok. Dizajnéri sa snažia prinavrátiť kvety do podnikov. V škandinávskom štýle sa stretávame najmä s rastlinami vyššieho vzrastu ako napríklad mimoriadne obľúbený fikus či dracena.

Čerešničku na torte tvorí osvetlenie, ktoré dokáže zázraky. Práve osvetlenie častokrát utvorí iný pohľad na miestnosť. Horúcim trendom sú závesné svietidlá, ktoré sú jednoduché no stále originálne a očarujúce. Pieskované sklo spojené s pozláteným kovovým uchytením bude rozhodne voľbou, ktorá sa vyplatí.

Spojenie dreva, jednoduchých svietidiel, svetlých odtieňov farieb na stenách a kvetov utvoria celok, ktorý priláka do Vášho podniku potenciálneho zákazníka. Dokonale zladený interiér inšpirovaný škandinávskym štýlom utvorí hygge atmosféru, ktorá je žiadúca a nezameniteľná. Práve vďaka príjemnému pocitu z atmosféry sa budú zákazníci s radosťou vracať do Vášho úspešného podniku.

Kombinácia minimalistického štýlu a industriálneho umenia

Minimalizmus má črty škandinávskeho štýlu avšak pri doplnení industriálneho umenia je konečný výsledok úplne odlišný od predošlého štýlu.

Betónové stierky sú prvkom, ktorý upúta zákazníkov. Mierny nedbalý vzhľad týchto stierok dokáže prinavrátiť vnútorný pokoj a rovnováhu. Ideálnou voľbou ku stierkam bude kombinácia komfortných kovových stoličiek a stolov s čiernym matným náterom. Trend nadčasového čierneho matného náteru je už niekoľko sezón populárny a v dizajnérskych trendoch sa rozhodne ešte nejakú dobu zdrží.

Menej je niekedy viac, a práve to je charakteristické pre minimalistický štýl. Šetrenie planéty je trendom vo všetkých končinách sveta, a práve minimalizmus pôsobí priaznivo na našu planétu a taktiež na ľudský organizmus. Ako?

Kvety, ktoré sa nachádzajú v tomto štýle majú okrem estetickej funkcii aj množstvo iných funkcií medzi ktorými je aj priaznivý efekt na ľudský organizmus. Na rozdiel od predošlého štýlu sa do podniku inšpirovaného minimalizmom s prímesou industriálneho umenia, budú mimoriadne hodiť kvety menšieho vzrastu v črepníkoch ako napríklad populárny zamiokulkas, agáva mexická, potosovec zlatý či iné kvety, ktoré dokážu prilákať a nabudiť do príjemného pocitu milovníkov kvetov. Vhodnou voľbou budú taktiež čoraz populárnejšie bonsaje, ktoré si dokážu získať svojou originalitou každého zákazníka.

Útulnosť, ktorá si získa každého

Spojenie svetla v podobe množstva žiaroviek, kvalitného dreva a zelených stien je trendom, čomu sa nemôžeme ani čudovať. Inšpirácia práve týmto štýlom Vám zaručí večne plný podnik spokojných zákazníkov.

Svietidlá, ktoré sú jednoduché a pripomínajú obyčajné klasické žiarovky budú žiariť na Vašich zákazníkov príjemným teplým svetlom. Čím väčšie množstvo žiaroviek aplikujete do priestoru, tým bude konečný dojem lepší. Vhodnou voľbou stoličiek bude jednoznačne kombinácia kovových nožičiek s koženým sedadlom. Pri stoloch sa môžu vynímať klasické, ale stále obľúbené drevené stoličky, no šancu môžete dať aj kovovým, ktoré sú v kombinácii s dreveným sedadlom.

Tmavá podlaha dodá podniku šmrnc a štýl a navyše dotvoria dokonalý kontrast. Výber tmavej podlahy dodá podniku vzhľad luxusu a so spojením s množstvom žiaroviek máte nahraté do karát.

Oživenie interiéru majú v úlohe kvety. Ak sa rozhodnete inšpirovať práve týmto štýlom odporúčame popínavé rastliny ako napríklad obľúbený brečtan, potosovec, ale taktiež ideálnou voľbou bude aj columnea.

Hipster style alebo ako očakávať neočakavateľné

Podnik, ktorý je inšpirovaný týmto štýlom sa pýši svojou autentickosťou a svojráznosťou. Ako iste vieme, podnikatelia vkladajú do svojho podniku srdce. Práve preto sa tento štýl stáva čoraz obľúbenejším. Inšpirovanie sa týmto štýlom Vám zaručene prinesie množstvo zábavy – už pri zariaďovaní. Od podlahy až po strop sa môžete vyblázniť a to bez ohľadu na to, či nábytok dokonale ladí. Čím väčší kontrast, tým bude konečný výsledok lepší. Ideálnou voľbou budú však kožené sedačky, ktoré Vám zaručene poslúžia niekoľko rokov pri správnej údržbe.

Verte či neverte, ak sa na stene budú nachádzať nezvyčajné predmety ako je bicykel, nikto sa tomu nebude čudovať. Tento štýl sa zdá byť zmesou všetkého čo Vám príde pod ruku, no práve preto je tento štýl tak obľúbený a vyhľadávaný. Trendy stena z tehál je prvok, ktorý bude neprehliadnuteľný a nemal by vo Vašom podniku chýbať, tak ako aj tapeta so zaujímavým motívom.

Ani v tomto štýle sa to nezaobíde bez kvetov. Stretnúť sa tu môžeme s klasikou ako napríklad strelícia, azalka alebo calathea, ale taktiež aj croton či rôzne odrody populárnych fikusov či iných rastlín.

Podlahy, ktoré si zaručene všimne každý

Klasika, ktorá zároveň nie je klasikou. Mramor na stoloch je trendom už niekoľko rokov a vôbec sa tomu nemôžeme čudovať. Aj v tomto zaujímavom štýle sa stretávame s kombináciou matnej čiernej na nožičkách stolov. Čoraz častejšie, práve v tomto štýle sa objavuje náhrada matnej čiernej a to lesklej a elegantnej zlatej. Stoly doplnené stoličkami, ktoré sú zo zamatu vo farbe, ktorá je nadčasová a označovaná za farbu roka 2020- kráľovská modrá je prvok, ktorý bude mimoriadne vhodnou voľbou.

Čerešničkou na torte bude najvýraznejší farebný akcent v tomto štýle- podlaha. Trendom je kombinácia geometrických tvarov, rôznych farieb a dokonca veľkostí.

Zelenú tu majú aj kvety. Tentokrát prednosť dávame kvetom väčšieho vzrastu ako napríklad krásna monstera, jedinečný bambus či philondendron. Práve voľba týchto kvetov Vám vyplní a prevzdušní priestor.

Príjemné prostredie so spojením špičkových produktov Vám zaručí podnik, ktorý bude plný spokojných zákazníkov.

Okrasné rastliny - umelé alebo živé?

Jasné, že živej rastline sa nič nevyrovná. Na druhú stranu sa o ňu musíte stále starať – a napriek tomu vám často úplne znenazdajky zvädne alebo zomrie. Trebárs preto, že má málo svetla, čerstvého vzduchu alebo vlahy. Umelé rastliny oproti tomu žiadnu starostlivosť nepotrebujú a napriek tomu stále vyzerajú dokonalo.

Dnešné umelé kvety, ale ani kríky či stromy sa už nepodobajú tým z minulosti. Priznajme si, občas naozaj budili hrôzu a ani zďaleka sa nepodobali na živé. Tomu je koniec a vývoj išiel radikálne dopredu. Využívajú sa najmodernejšie technológie s dôrazom na materiály, ktoré zabezpečia výslednú autentickosť danej rastliny. Kmene umelých rastlín sú dnes častokrát vyrobené z kmeňov živých rastlín a realisticky vyzerajúce listy sú ošetrené povrchovou UV ochranou tak, aby vydržali vždy krásne zelené aj v exteriéri.

Umelé rastliny si môžete vybrať aj z pohodlia domova a to hlavne na stránkach najväčšieho predajcu profesionálnych imitácií rastlín na Slovensku - www.hk-green.sk. Internetový obchod HK Green Vám ponúka na výber z viac ako 5 000 umelých stromov a rastlín od kvalitných nemeckých, holandských a talianských výrobcov.