Právnik o možnostiach vlády: Vytiahnu najvyššiu kartu?! Toto by sa lekárom nepáčilo

Vláda má možnosť vyhlásiť núdzový stav len pre zdravotnícke zariadenia. Vyplýva to z vyjadrenia ústavného právnika Mareka Domina.

"Ústavný zákon o bezpečnosti štátu skutočne predpokladá vyhlasovanie núdzového stavu len na určité územie SR, buď celé, alebo jeho časť, napríklad časť vymedzená krajom, okresom, katastrálnym územím obce a tak podobne," povedal pre TASR.

Ozrejmil, že ak by mal byť núdzový stav vyhlásený pre nespôsobilosť zdravotníckych zariadení, vládny kabinet by mohol zdravotníkom uložiť povinnosť pracovať, a tým zabezpečiť výkon zdravotnej starostlivosti. V takomto prípade by sa iné obmedzenie základných práv, prípadne uloženie iných povinností, nerealizovalo.

"Ostatných občanov by sa preto núdzový stav nemusel nijak dotknúť," poznamenal zástupca vedúceho Katedry ústavného práva z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.