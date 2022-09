Holanďania umlačali Lewandowského, Chorváti sa dostali na čelo tabuľky

Futbalisti Chorvátska zvíťazili vo štvrtkovom zpase 1. skupiny A-divízie nad Dánskom 2:1 a dostali sa na čelo tabuľky o bod pred svojho súpera. Z posledného miesta sa odlepilo Francúzsko, ktoré zdolalo Rakúšanov 2:0. V 4. skupine sú blízko postupu Holanďania, ktorí vyhrali v Poľsku 2:0 a v záverečnom stretnutí s Belgickom im stačí aj remíza.

V Záhrebe úvodná polhodina veľa šancí nepriniesla, no v závere polčasu sa dostali do dvoch dobrých šancí hostia a strely Joakima Maehleho a Cristiana Eriksena musel zlikvidovať Dominik Livakovič. To, čo sa nepodarilo Dánom pred prestávkou, vyšlo Chorvátom tesne po nej. Po rohu sa dostala lopta na hranicu šestnástky k Bornovi Sosovi a ten ju technickou strelou poslal presne k ľavej žrdi. Chorváti mohli pridať aj ďalšie góly, no Ivan Perišič mieril tesne vedľa a strelu Luku Modriča chytil Kasper Schmeichel. Šok pre domácich prišiel v 77. minúte, keď sa za šestnástkou dostal k lopte Eriksen a z diaľky trafil presne do šibenice. Už o dve minúty však rozhodol o triumfe Chorvátska krížnou strelou spoza obrancov Lovro Majer - 2:1. V druhom zápase dominovali Francúzi, ktorí Rakúšanom nedovolili ani jednu strelu na bránku a pripísali si vôbec prvé víťazstvo v skupine. O ich góly sa postarali v druhom polčase po sóle Kylian Mbappe a presnej hlavičke Olivier Giroud. Rakúsko zostúpilo do B-divízie.

V 4. skupine si Holanďania poradili na Národnom štadióne vo Varšave s Poľskom 2:0. Hostia otvorili skóre po štrnástich minútach, keď sa na pravej strane uvoľnil Steven Berghuis, poslal prízemnú prihrávku do malého vápna a Cody Gakpo už len usmernil strelu do odkrytej bránky. Poľsko si vypracovalo jednu z mála šancí v 53. minúte, ale Piotr Zielinski zblízka minul. O sedem minút prišiel trest a po ďalšej peknej akcii Holandska, tentokrát z ľavej strany, rozhodol o triumfe Steven Bergwijn. Holanďania majú na konte trinásť bodov, o tri viac ako ich posledný skupinový súper Belgicko. To viedlo doma nad Walesom už po desiatich minútach, keď Michy Batshuayi našiel na hranici veľkého vápna Kevina de Bruynea a ten z prvej rozvlnil sieť. V 37. minúte si úlohy vymenili a bolo 2:0. Belgičania mali v prvom dejstve aj ďalšie šance, no nedokázali ich využiť a v druhom sa museli báť o výsledok. Už päť minút po zmene strán totiž znížil hlavou Kieffer Moore a Wales si potom vypracoval aj ďalšie pološance. Skórovať sa mu však už nepodarilo a v záverečnom zápase si zahrá s Poľskom o udržanie v skupine.

Kazachstanu zvíťazil v Astane nad Bieloruskom 2:1, získal už 13 bodov a zaistil si postup do B-divízie z 3. skupiny C-divízie. Slovensko, ktoré prehralo v Trnave s Azerbajdžanom 1:2, stráca z tretieho miesta sedem bodov. Na začiatku duelu boli nebezpečnejší Bielorusi a po 20. minútach viedli 4:1 na strely. Do streleckej listiny sa však ako prví zapísali domáci hráči. V 24. minúte to síce po rýchlom brejku nevyšlo Janovi Vorogovskému, no o päť minút neskôr rozvlnil sieť Michail Gabyšev strelou z prvej. Hostia sa potom dlho nevedeli dostať pred súperovu bránku, no v závere polčasu sa im predsa len podarilo vyrovnať vďaka hlavičke Pavla Savického. Kazachovia zapli v druhom dejstve na vyššie obrátky a dlho sa hralo len na jednu bránku. Bielorusi odolávali až do 79. minúty, keď sa po chybe obrany presadil kapitán domácich Bachtijor Zajnutdinov a rozhodol o postupe. V závere ešte predviedol výborný zákrok brankár Igor Šackij a nedovolil tak vyrovnať Ivanovi Bacharovi.

V 1. skupine céčka dokázali Turci doma bodovať s Luxemburskom (3:3) a majú istý postup. Faerské ostrovy remizovali s Litvou 1:1. V D-skupine nespečatili postup Lotyši, ktorí doma prehrali s Moldavskom 1:2 a chýba im jeden bod.

5. kolo Ligy národov:

A-divízia

1. skupina:

Francúzsko - Rakúsko 2:0 (0:0)

Góly: 56. Mbappe, 65. Giroud

Chorvátsko - Dánsko 2:1 (1:0)

Góly: 49. Sosa, 79. Majer - 77. Eriksen

4. skupina:

Belgicko - Wales 2:1 (2:0)

Góly: 10. de Bruyne, 37. Batshuayi - 50. Moore

Poľsko - Holandsko 0:2 (0:1)

Góly: 14. Gakpo, 60. Bergwijn

C-divízia:

1. skupina:

Turecko - Luxembursko 3:3 (2:2)

Góly: 16. Ünder (z 11m), 39. Chanot (vl.), 87. Yuksek - 9. Martins, 37. Sinani, 69. Rodrigues

Litva - Faerské ostrovy 1:1 (1:1)

Góly: 44. Slivka - 22. Andreasen

3. skupina:

Kazachstan - Bielorusko 2:1 (1:1)

Góly: 29. Gabyšev, 79. Zajnutdinov - 45+3. Savickij. Rozhodoval: Fesnic (Rum.), ŽK: Zajnutdinov, Tagybergen, Darabajev, Astanov - Pečenin, Bachar, ČK: 90.+4 Tagybergen po druhej ŽK.

D-divízia - 1. skupina:

Lotyšsko - Moldavsko 1:2 (0:2)

Góly: 55. Ikaunieks - 26. Revenco, 45. Nicolaescu

Lichtenštajnsko - Andorra 0:2 (0:1)

Góly: 4. Rosas, 81. Cervos