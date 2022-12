Dcéra Malachovskej prežíva vážnu krízu v manželstve: Žiadosť o rozvod?! Trpké slová Kristíny

Dcéra moderátorky Ivety Malachovskej (57) a operného speváka Martina Malachovského (54) Kristína (28) rozhodne nejde v šľapajach rodičov. Tí sú totiž spolu takmer tri desaťročia a ich vzťah je harmonický a plný lásky.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

O mladej moderátorke sa to však povedať nedá. Tá totiž len tri roky po svadbe prežíva obrovskú krízu a Novému Času priznala, že to nie je jednoduché. S manželom Adamom (27), ktorý pôsobí v Nemecku, totiž riešia vážne problémy. Kristína Kocian je nielen dcéra známej dvojice Ivety a Martina Malachovských, ale svoje meno si získala aj na obrazovkách RTVS vďaka relácii Zdravá maškrta, kde ukázala svoje kulinárske majstrovstvo.



To si pochvaľoval aj jej manžel Adam, ktorého si po dlhých rokoch randenia v júli 2019 vzala za muža. Dvojica spolu nažívala v hniezdočku v Starom Meste Bratislavy, kde si prenajali byt a zdalo sa, že ich láska je ako z rozprávky. Napriek tomu, že brunetka stále rozdáva úsmevy, v súkromí, to dnes už také ružové nie je. Novému Času totiž nedávno priznala, že jej manželstvo sa rúca.

„Mali sme náročnejšie obdobie, nerada by som sa k tomu vyjadrovala, ale áno, preklenuli sme krízu,“ povedala nám v rozhovore Kocian, ktorá rieši všetko za pochodu a rovnako to je aj so sviatkami. Nezadržateľne sa totiž blížia sviatky spojené s pokojom a rodinnou pohodou, no tá v jej domácnosti rozhodne nepanuje.

„Popravde, neviem, či bude Adam na Vianoce doma, neviem, ako to bude, lebo ešte to nemáme viac-menej vyriešené, takže sa necháme prekvapiť. Aktuálne sme v stave, že veci riešime a uvidíme, ako to bude, tak by som to nechala,“ dodala Kristína, ktorá má podporu v rodine, no je rada, že jej najbližší sa v tom zase veľmi neangažujú.