Princa z Popolušky Pavla Trávníčka vyšetruje polícia: Sekol s herectvom pre vážne obvinenia?

Český princ z nezabudnuteľnej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku Pavel Trávníček (71) končí s herectvom.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pred časom obľúbeného herca niekoľko žien obvinilo zo sexuálneho zneužitia, ktoré zásadne poprel, ale vyšetrovanie pokračuje. Herec síce všetko popiera, ale na dobrej povesti mu to rozhodne nepridáva. Stoja za jeho rozhodnutím skončiť s herectvom práve tieto vážne obvinenia?!

Herec spájaný so sexuálnymi škandálmi neprežíva práve najlepšie obdobie. Obvinenia vznesené na jeho hlavu boli pravdepodobne posledným klincom, aby ukončil svoju životnú kariéru. „Viete, celý život som tvrdo pracoval. Aj keď sa to nezdá, samé zájazdy, návraty domov o tretej ráno a po pár hodinách spánku zasa vstávanie do divadla na skúšku, do toho dabing a večer zas divadlo,“ prezradil pre Sedmička.cz.

Popoluškin princ však začal o odchode na dôchodok uvažovať už počas pandémie. „Veľmi dlho sme pripravovali muzikál. Stálo to veľa síl, mali sme premiéru, potom sa začali nosiť rúška. Ľudia prestali chodiť do divadla, potom bol lockdown. Stojí mi to za to? Mal som 70 rokov, čo som chcel, som si splnil. Hranie som zavesil na klinec a užívam si voľný čas,“ dodal Trávníček.