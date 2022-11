Posledné dni do výpovedí lekárov, kompetentní: Systém kľakne do týždňa! Matovičovi tvrdo naložili

Čaká nás ťažký začiatok decembra. Už od štvrtka môže nastať v zdravotníctve chaos, ktorý sme doteraz nepoznali. Odborári zatiaľ nenaznačili, že by 2-tisícky z nich mali za podmienok, ktoré im ponúka vláda, stiahnuť svoje výpovede.

Naopak, zdá sa, že rétorika ministra financií Igora Matoviča (49) ich viac dráždi, ako upokojuje. Nezaberajú ani jeho stabilizačné príspevky vo výške desiatok tisíc eur. Nový Čas sa zhováral s dvoma kľúčovými ľuďmi v zdravotníctve, ktorí hovoria, že sa musíme pripraviť na niekoľko dní mimoriadne napätej atmosféry.

Najnovšie by mali rokovania odborárov a ministrov pokračovať dnes. Na Úrad vlády SR ich pozval premiér Eduard Heger (46) a mediátorom má byť Slovenská lekárska komora. Tá už skôr počas týždňa vyhlásila, že sa treba vrátiť k systémovému odmeňovaniu a neriešiť Matovičove „atómovky“.

Marián Petko, šéf Asociácie nemocníc Slovenska a riaditeľ Nemocnice sv. Jakuba, Bardejov

Ako hodnotíte stav, do ktorého sa dostalo vyjednávanie LOZ a vlády?

Ako veľmi nešťastné a trvám na tom, čo som hovoril od júla 2022, že jediným riešením je, že obe strany rozumne ustúpia a dohodnú sa.





Čo si myslíte o stabilizačných príspevkoch do výšky 30 000 €?

Nemyslím si, že to je systémové riešenie. Zatiaľ počúvam reakcie lekárskeho okolia a v drvivej väčšine sa to stretáva s negatívnou reakciou. Dokonca máme informácie, že pribudli nejaké výpovede zo služieb, že prečerpali počet hodín, ktoré môžu slúžiť v zmysle Zákonníka práce. To môže nemocniciam aj pacientom skomplikovať situáciu ešte viac. Nemám informácie, ako to je v prípade sestier a nižšieho personálu. U lekárskeho personálu sa to však väčšinou u starších, kľúčových, atestovaných stretáva s negatívnou reakciou.



Podarí sa podľa vás dosiahnuť dohodu do konca novembra, alebo ste skôr skeptický a pripravujete sa aj vo vašej nemocnici na horší variant?

Dohoda je nevyhnutná, nie je to futbalový zápas a nemôže sa to skončiť víťazstvom jednej ani druhej strany. Ten, kto prehrá v prípade nedohody, je pacient Slovenskej republiky. To, či sa dohodnú do stredy, vnímam čím ďalej ako väčší problém.