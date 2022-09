Ďalší revolučný nápad šéfa: Domenicali opäť rozvíril stojaté vody F1!

Dalo by sa povedať, že mu ide karta! Generálny riaditeľ formuly jeden Stefano Domenicali nie tak dávno šokoval svet vyhlásením, že žena sa v seriáli F1 objaví až vtedy, keď Zem zasiahne meteorit. Pred pár dňami pridal tento Talian ďalší „revolučný“ nápad, ktorým rozvíril stojaté vody efjednotky.

Cieľom jeho najnovšieho nápadu je - aspoň podľa Domenicaliho - napínavejšia súťaž. Tomu, čomu verí on, sa šéfovia tímov bránia zubami-nechtami. Šéf formuly 1 sa vyjadril pre noviny Corriere della Sera, kde prvýkrát hovoril o svojich „revolučných“ nápadoch - chce, aby sa body získavali aj v piatkových voľných tréningoch. Jeho ďalšia myšlienka je ešte odvážnejšia - na tých pretekoch, kde sa v sobotu nekonajú žiadne šprintérske preteky nahrádzajúce kvalifikáciu, by sa v ten deň organizovali skrátené preteky s opačným štartovým roštom. Najrýchlejší v piatkovom tréningu by štartovali z posledného miesta, najpomalší z prvého.

Zástancov Domenicaliho nápad zatiaľ nemá. Naopak, šéfovia tých najväčších tímov sa rázne bránia proti tomu, čo Talian nazval opačným štartovým roštom. A to najmä preto, že by na trati bolo oveľa viac predbiehaní, ale aj nehôd, čo bude nielen nebezpečné, ale aj nákladné. „Obrátený štartový rošt nemá miesto v športe, ktorý je založený na súťaživosti v pravom zmysle slova,“ vyhlásil za mnohých šéf Mercedesu Toto Wolff.

Priaznivci tejto myšlienky argumentujú tým, že viacero Domenicaliho nápadov sa napriek počiatočnému odporu ujalo.

Rekordných 24 GP

Program budúcej sezóny F1 sa rozšíri o GP Las Vegas. Celkový počet pretekov sa zvýšil na rekordných 24. Prvé preteky nového ročníka budú 5. marca v Bahrajne, posledné tradične vyvrcholia v Abú Zabí. Preteky v Las Vegas podliehajú oficiálnemu schváleniu okruhu od Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA), riadiaceho orgánu motoristického športu.

Do kalendára sa vracia VC Číny, kde sa pretekalo v roku 2019 a VC Kataru. Naopak, preteky vo Francúzsku sa rušia a rovnako sa do kaledára nevráti ani GP Soči, ktorá sa zrušila tento rok pre ruskú inváziu na Ukrajinu.