Desivá nehoda na okruhu F1: Formula sa kĺzala po streche, nasledovali sekundy hrôzy!

Už na úvodnej rovinke došlo ku kolízii viacerých monopostov, na ktorú doplatili George Russell, Esteban Ocon, Júki Cunoda, Alex Albon, no najmä Čou Kuan-jüm. Jeho monopost sa po kolízii roztočil vo vzduchu a preletel cez bariéru z pneumatík do blízkosti divákov.

Okamžite po incidente boli preteky prerušené a ani po 45 minútach nedošlo k reštartu. Traťoví komisári viac než 15 minút vyslobodzovali Čoua z monopostu. Následne ho na nosidlách preniesli do sanitky, ktorá ho odviezla do zdravotného strediska. Podľa prvých informácií bol pri vedomí a bez vážnych zranení.

Spectator’s view of the shunt. Underlines the severity & violence. #F1 pic.twitter.com/7j4vO6QOBe