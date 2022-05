Tarkovič nominoval na zápasy Ligy národov: Už bez Hamšíka, Dúbravku ale s nováčikmi

Tréner slovenských futbalistov Štefan Tarkovič tvoril nomináciu na júnové stretnutia Ligy národov už bez Mareka Hamšíka, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru.

Zo zdravotných dôvodov chýba aj brankár Martin Dúbravka z Newcastlu United, nováčikovia sú trnavský brankár Dominik Takáč a obranca Juraj Chvátal z Olomouca.

Okrem Takáča, ktorý sa v nedeľu dostal do Jedenástky sezóny Fortuna ligy, si z najvyššej slovenskej súťaže vyslúžili pozvánku aj Ružomberčan Martin Regáli a Vernon de Marco Morlacchi a Vladimír Weiss ml. z majstrovského Slovana Bratislava. Weissa vyhlásili za najlepšieho hráča predchádzajúcej sezóny FL.

"Zo zdravotných dôvodov nie sú v nominácii Dominik Holec, Denis Vavro, Adam Zreľák a Jakub Hromada. Martin Dúbravka nie je v nominácii najmä pre to, že záver sezóny dochytal pod injekciami, nie je úplne doliečený. Chce sa doliečiť, urobiť maximum, aby bol zdravotne v poriadku. Vo veľmi náročnej príprave na novú sezónu chce urobiť maximum, aby bol k dispozícii. Berieme širší okruh hráčov, v prípade, že bude treba niekoho donominovať, budú pre A-mužstvo k dispozícii hráči z tímu do 21 rokov," povedal Tarkovič na pondelňajšej tlačovej konferencii.

Slováci si v 3. skupine C-divízie LN zmerajú sily s Bieloruskom v Srbsku (3. júna o 20.45 v Novom Sade), Kazachstanom (6. júna o 20.45 v Trnave), Azerbajdžanom (10. júna o 18.00 v Baku) a opäť Kazachstanom (13. júna o 16.00 v Nur-Sultane).

"Máme jednoznačný cieľ postúpiť do B-divízie, pôjdeme za tým všetci jednotne, či už hráči, alebo členovia realizačného tímu. Program je náročný, za desať dní odohráme štyri zápasy. Bude tam veľmi veľa presunov a cestovania," povedal Tarkovič, ktorý bude po Hamšíkovi hľadať aj nového kapitána: "Mužstvo potrebuje nájsť nových lídrov. Sme vo fáze prebudovávania sociálnych pozícií v mužstve. Z hráčov, ktorí sú sociálne silní na ihrisku aj mimo neho, sa môže vyprofilovať aj kapitán mužstva."

Hamšík odohral v rokoch 2007 až 2021 v najcennejšom drese 135 zápasov a strelil v nich 26 gólov. Debut absolvoval 7. februára 2007 v Jereze v prípravnom stretnutí Slovensko - Poľsko (2:2). Zúčastnil sa na MS 2010 aj ME 2016 a 2020, na posledný duel nastúpil vlani 11. novembra v kvalifikácii MS 2022 v Trnave proti Slovinsku (2:2). Absentoval už v marcovej nominácii na prípravné súboje proti Nórsku a Fínsku.

"Prvýkrát sme sa rozprávali vo februári, vtedy mi niečo naznačil, ale navrhol som, aby sme nič neukončovali, aby sme počkali, aký to bude mať vývoj. Športovo je Marek stále hráč, ktorý by reprezentácii mohol pomôcť. Argumenty, ktoré mi predostrel, uňho dozrievali určitý čas a dospeli do tejto fázy. Je jeden z najväčších hráčov, akých Slovensko malo," uzavrel Tarkovič.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie:

brankári: Marek Rodák (FC Fulham), František Plach (Piast Gliwice), Dominik Takáč (FC Spartak Trnava)

obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Martin Koscelník (Slovan Liberec), Juraj Chvátal (Sigma Olomouc), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Inter Miláno), Norbert Gyömbér (US Salernitana), Dávid Hancko (Sparta Praha), Vernon de Marco Morlacchi (ŠK Slovan Bratislava)

stredopoliari: Patrik Hrošovský (KRC Genk), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Juraj Kucka (FC Watford), Christián Herc (Grasshopper Club Zürich), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Ivan Schranz (Slavia Praha), Tomáš Suslov (FC Groningen), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Albert Rusnák (Seattle Sounders), Vladimír Weiss ml. (ŠK Slovan Bratislava), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Martin Regáli (MFK Ružomberok)

útočníci: Ladislav Almási (Baník Ostrava), Róbert Boženík (Fortuna Düsseldorf).