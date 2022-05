Tatar ostal po prílete do Fínska sklamaný: Verím, že to bude lepšie!

Slovenskí hokejisti sa po prvom tréningu v helsinskej aréne Ice Hall sťažovali najmä na kvalitu ľadu. Tomáš Tatar (31) pred prvý zápasom na MS proti Francúzsku verí, že sa v tomto smere organizátori zlepšia.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slováci trénovali na hlavnej ploche od 13.00 h miestneho času, ihneď po nich vybehli na ľad ich piatkoví súperi. "Prvý tréning je vždy chaotický aj vzhľadom na to, že sa dáva organizačne veľa vecí dokopy. Som sklamaný z ľadu, ale nechcem hovoriť predčasne, lebo ľad toho zažil dnes veľa, takže verím, že to bude lepšie. Hala je staršia, v živote som tu nebol, ale nie sme tu od toho, aby sme hodnotili úroveň hál. Prišli sme hrať hokej," uviedol Tatar po tréningu.

Proti Francúzsku nastúpili slovenskí hokejisti aj v generálke pred MS v Žiline, triumfovali 2:0. "Dá sa z tohto zápasu odraziť, osvojili sme si v ňom veľa prvkov. Ale bude to ťažké, korčuľovať vie každý. Čakáme ťažký zápas, ale chceme do turnaja vstúpiť dobre. Ja dúfam, že sa nám to podarí. Francúzi hrali proti nám tvrdo a húževnato a mali aj šance. Mali sme síce prevahu, ale nie vždy stojí šťastie pri vás. Takže verím, že budeme hrať svoju hru," dodal Tatar.

Tridsaťjedenročný krídelník sa v príprave objavoval v útoku spolu s Michalom Krištofom a Róbertom Lantošim, s oboma komunikuje aj mimo ľadu: "Chceme komunikovať čo najviac a pomáhať si systémom, aby sme veci robili automaticky a bez toho, aby sme sa hľadali. Verím, že sa nájdeme čo najskôr a budeme zohratí."

Tatar by mohol na MS viesť reprezentáciu ako kapitán, tréner Craig Ramsay uviedol, že túto otázku rozlúskne realizačný tím na večernom mítingu. "Už som sa s tým stretol, že som mal povinnosti lídra, ale každý z nás musí priložiť drievko do ohňa. Musíme zabrať úplne všetci," uzavrel Tatar.