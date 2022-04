Rytmus o svojom rivalovi: Už to nie je smiešne, ale smutné! Týmto si ma sklamal

Patrik Rytmus Vrbovský (45) sa pripravuje na svoj ďalší zápas v boxe. Jeho súperom bude kolega z brandže reper Moloch (37). Pre toho má jasný odkaz!

Patrik Rytmus Vrbovský (45) sa pripravuje na svoj tretí zápas v boxe. Zmeral si sily s Marpom a Gáborom Borárosom. V oboch prípadoch prehral na body. Ako sa hovorí "do tretice všetko dobré" a aj Rytmus by chcel zaznamenať svoj premiérový triumf. Na akcii Fight Night Challenge v bratislavskej NTC aréne si 3. júna zmeria svoje sily s kolegom z brandže Molochom. S tým mal v minulosti verbálny konflikt, na diaľku si vymieňali štipľavé odkazy a nadávky.

V utorok sa uskutočnila tlačová konferencia Fight Night Challenge, v rámci ktorej sa Rytmus postavil tvárou v tvár Molochovi. Ten však pôsobil zvláštnym dojmom. Na otázku Karlosa Vémolu prečo práve box a prečo práve Rytmus dal nezmyselnú odpoveď: „Ja vás v prvom rade všetkých zdravím. Prečo zápas? Pretože! Aby sa ukázali veci v pravom svetle. Pekný zápas."

Toto zmätočné vyjadrenie nenechalo chladným Rytmusa, ktorý okamžite zahlásil: „Však ten týpek je naje*aný." Dodatočne sa k tomuto incidentu vyjadril pre Refresher a pre Molocha má jasný odkaz: „Chcel by som mu odkázať len to, že to, že bol naje*aný na tlačovej konferencii ma veľmi sklamalo. To už ani nie je smiešne. Prišlo mi to skôr smutné. Teším sa samozrejme na zápas.“