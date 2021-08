Český tréner Petr Rada opäť vybuchol: Po otázke novinára mu rupli nervy!

Poriadne sa rozohnil! Futbalový tréner Jablonca Petr Rada (62) je opäť hitom internetu.

Český kouč, ktorý si v rokoch 1982 - 1986 obliekal reprezentačný dres Česko-slovenska, je známym búrlivákom. Nie je to tak dávno, keď mu rupli nervy na tlačovej konferencii kvôli pandemickým opatreniam a kritizoval tlačovku cez videohovor. Tentoraz skúseného trénera, ktorý viedol aj Slaviu Praha, Teplice či Viktoriu Plzeň, vytočila otázka novinára po zápase s Bohemians (2:2).

Novinár českého denníka sa pýtal Radu, či videl majiteľa Jablonca Miroslava Peltu, ako cez prestávku navštívil kabínu rozhodcov. Naštartoval tak českého trénera, ktorý sa odviazal a zvýšením hlasom dal jasne najavo nespokojnosť s položenou otázkou.

„Ja? Mňa to nezaujíma. Ak to vedel pán Klusáček, tak nech sa stará do vecí, do ktorých ho nič nie je. Neviem, z akých dôvodov, ale ani mi to nepodsúvajte do hlavy, ani sa ma to už nikdy nepýtajte. Pokiaľ ma poznáte, tak viete, že ma to nezaujíma. A vy my dáte takúto otázku? Zákulisie a kto-kde ma nezaujíma. To má snáď poznáte, aby ste mi podsúvali takéto veci. Nikdy sa ma nepýtajte, či o tom viem. Alebo ešte povedzte, že som ho tam poslal. To si robíte srandu? Čo mi hovoríte takéto veci? Mňa nezaujíma, čo povedal pán Klusáček. Ja sa starám o mančaft. O nič iné. A keď, tak si pozrite video. Keď kopali penaltu, bol obrátený aut. Mali sme ho vhadzovať my. Ale do toho ma neťahajte. Vôbec. Za celý môj život. Do nejakých špekulácií,” vravel, či kričal na novinára tréner Petr Rada.