Moderátorky v živom vysielaní zostali v slzách a bez slov: Roman ich úplne odrovnal, TOTO im povedal!

Živé vysielania v rádiu môžu priniesť mnoho rôznych prekvapení. O jedno sa postaral poslucháč Trnavského rádia, ktorý pre svoju manželku poslal unikátne vyznanie.

Láska hory prenáša, vraví sa, a v prípade Romana a jeho manželky to tak rozhodne platí. Moderátorky Trnavského rádia Viky Havránek a Nikol Kaňuková zostali po telefonáte s milujúcim manželom úplne bez slov a s mokrými očami. Z bežného rozhovoru s poslucháčom sa v sekunde stalo najkrajšie vyznanie milovanej žene, aké kedy rozhlasové vlny zažili.

Jeho vrúcne slová o vzťahu so svojou spriaznenou dušou dojal celý tím rannej šou Trnavského rádia. Posúďte sami. "Je to taký zvyk, že potrebujeme teplo toho druhého cítiť. Neexistuje aby sme odišli z domu bez bozku. A dávame si tri. Neviem prečo, odjakživa to tak platí," opisoval Roman ich nádherný vzťah a na konci pre svoju úžasnú ženu ešte poprosil zahrať pesničku.

Romanov čin bol nádherným vyznaním lásky a snáď bude inšpirovať aj iných Slovákov, aby boli lepšími manželmi.