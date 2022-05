Vždy usmiata hviezda Spievankova prežíva obrovské trápenie: Manželovi diagnostikovali leukémiu! Obdivuhodné slová Márie dojímajú

Hviezda Spievankova Mária Podhradská prežíva veľké trápenie. Jej milovanému manželovi v decembri diagnostikovali akútnu leukémiu.

Hviezdu skupiny Spievankovo, ktorá už roky zabáva malé deti postretlo nešťastie. Jej manželovi, ktorý je manažérom skupiny, diagnostikovali v decembri akútnu leukémiu. Mária Podhradská, ktorú všetci poznajú ako Spievanku, priznala pre portál Postoj.sk, ako sa s neľahkou situáciou vyrovnala. Jej slová sú obdivuhodné.

"Dlhodobejšie sa cítil unavený, potreboval si často ľahnúť, mal vyšší srdcový tep. Tak som ho vydurila k doktorke, ktorá keď mu zobrala krv, hneď vedela, že to nie je dobré, a poslala ho na hematológiu. Keby prišiel neskôr, tak to mohlo byť ešte náročnejšie. Táto forma leukémie je akútna, teda veľmi rýchlo postupuje, takže to, že prišiel skoro, bolo dôležité," povedala Spievanka o momente, ktorý rodine obrátil život naruby.

"Bol to šok. Takúto správu nečakal nikto. Rýchlo sme však pochopili, že v tom nemôžeme zostať sami. Od začiatku sme v tom boli s priateľmi," povedala pre Postoj.sk Mária, ktorá tiež priznala, že to pred svojimi priateľmi netajili ani minútu. Silno veriacej rodine je práve v týchto chvíľach oporou aj ich viera.

Manželia spolu vychovávajú tri deti, no tajnosti ohľadom ťažkej choroby nemali ani pred nimi. "Doktorka bola milo prekvapená, že sme prišli celá rodina. Nič sme pred deťmi neskrývali. Už prvé výsledky z krvi boli zlé, vtedy tam bol len sám. Potom mu potrebovali zobrať ešte kostnú dreň a potom si nás zavolali obidvoch. To už som mala taký pocit, že to je vážne. Náš syn je dospelý, druhá dcéra má sedemnásť, tak sme im to hneď povedali, že tatino má zlé výsledky a že sa niečo deje. Najmladšia má dvanásť. Vie pekne formulovať, ako sa cíti. Je krásne, že prežíva všetko tu a teraz. Takže to riešime vždy aktuálne," priznala pre Postoj.sk speváčka.

Sila a odvaha, s akou sa rodina s novou situáciou vyrovnáva, je to, čím inšpirujú ostatné rodiny v neľahkej situácii. Ako uviedla Spievanka pomohla im aj psychoterapia a Mária si musela dať krátku pauzu od koncertov: "Koncert je obrovská nálož výdaja energie a na to som naozaj nemala síl. A tak sme našli úžasné mladé herečky, ktoré mi robia alternantky a chodia za mňa, ako Spievanka, na koncerty. Ja som si teraz v apríli a máji už tiež odspievala nejaké koncerty a musím povedať, že mi to padlo dobre."

Napriek prvotnej bolesti, sa s chorobou naučila žiť celá rodina. "Život ide ďalej, treba žiť predsa tento deň, treba umyť riad, dcéra má písomku, tak sa trochu poučíme a musím napísať pani učiteľke, že to nedávame lepšie. Posunula som si priority. Je neporiadok doma? No tak je. Neurobila som večeru? No tak neurobila, lebo nevládzem. Tak urobili deti. Veď sú už veľké. Veľa vecí vo firme sme aj delegovali, zaučili sme nových ľudí," povzbudzuje Mária. "Na začiatku sa nám to videlo ako veľká hora, ktorú máme pred sebou, veľká neistota. Ale pochopili sme, že nemá cenu sa nad tým zamýšľať. Treba kráčať krok za krokom. Len dnešný deň. Naučili sme sa strážiť si myšlienky, zorganizovať a zanalyzovať ich tak, aby sme sa nevyčerpali," doplnila brunetka, ktorá hovorí že vďaka chorobe sa im zintenzívnili spoločné chvíle.