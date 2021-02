Spievanka ukázala dom so 6 izbami: Architekt ho navrhol zle, záchrana v poslednej chvíli

Speváčku a textárku Máriu Podhradskú (44) poznajú deti ako rozprávkovú Spievanku.

S tromi deťmi a manželom býva v rodinnom dome v Bratislave, kde má aj štúdio, v ktorom vznikajú veselé príbehy a pesničky. Dom na prvý pohĺad vyzerá ako sídlo umelkyne - steny aj dekorácie sú originálne a nájdete v ňom staré kúsky nábytku s vlastným príbehom.

Spievanka sa so svojou rodinou presťahovala z paneláka do domu pred 10 rokmi. „Bola som vtedy tehotná s dcérkou Katkou a mesiac pred jej narodením sme sa sem presťahovali. Posledné štyri mesiace tehotenstva som musela ležať a bolo pre mňa nepredstaviteľné sťahovať sa, lebo tam bolo riziko predčasného pôrodu, tak mi pomohla kamarátka,“ vysvetľuje.

Dom postavili rodičia

Dom rodine postavili rodičia. „V tom období sme na tom neboli finančne tak, že by sme to zvládli sami. Bola to ich dobrá vôľa, mali sme šťastie, že nám takto pomohli zo svojich celoživotných úspor. Je to veľmi funkčný dom s jedným poschodím,“ opisuje Mária. Vraj mali šťastie na architektov, ktorí im tiež veľmi pomohli.

„Bola to vlastne náhoda, pretože deň predtým, ako sme išli podpisovať zmluvu s architektkou, ktorá nám nakreslila dom podľa nejakých našich predstáv, som stretla kamarátku, ktorá je tiež architektka. Ukázala som jej projekt, začali sme ho trošku rozoberať a zistili sme, že je úplne zlý. Trvalo síce ďalší rok navrhnúť ho nanovo, ale vďaka tomu je urobený veľmi rozumne, racionálne, funkčne a úsporne.“ V dome je šesť izieb. „Každé dieťa má svoju izbu, máme malinkú pracovňu, spálňu a obývačku s kuchyňou. Zariadenie sme už s manželom vymýšľali sami. Najjednoduchšie bolo zariadiť všetko minimalisticky. Preniesli sme si zopár kusov nábytku zo starého bytu a niečo dokúpili.“

Zaujímavosťou je, že v celom dome je korková podlaha. „Je to veľmi originálne. Kamarát, ktorý sa v tom vyzná, nám ponúkol model, ktorý je finančne veľmi výhodný. Tak že máme na podlahe najlacnejšiu korkovú podlahu, ktorú sme natreli na bielo. Vyzerá ako kameň, pretože sú viditeľné póry korku, ale nemáte pocit, že by ste chodili po studenom kameni, je to veľmi teplé. Zvolili sme to hlavne kvôli deťom, ktoré boli v tom čase malé.“

Luster z plastov

Najviac času trávi Mária v kuchyni s jedálňou. „Som aktívna, preto nevysedávam pri telke, veľmi ani nečítam, takže v podstate stále stojím v kuchyni, riešim jedlo alebo upratujem. Aj keď príde návšteva, väčšinou sa zdržuje za jedálenským stolom. Je po mojej starej mame, dali sme ho zreparovať. Pamätám si ho ešte z detstva, je okrúhly, rozťahovací, z orechového dreva a pripomína mi krásne detské časy. V byte máme viac starších kúskov, ktoré nám niečo pripomínajú a majú svoj príbeh.“