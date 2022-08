Rana pre hudobný priemysel: Zomrel hitmaker († 81), ktorý je spoluautorom hitu Phila Collinsa

Vo veku 81 rokov zomrel americký spevák, skladateľ a hudobný producent Lamont Dozier, ktorý napísal skladby pre interpretov ako The Supremes, Four Tops, The Isley Brothers, Martha and the Vandellas či Marvin Gaye. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica BBC News.

Ako člen autorského tímu Holland-Dozier-Holland vytvoril mnoho úspešných nahrávok a získal aj viacero hudobných ocenení. Medzi ich hity patria napríklad Baby Love, Nowhere to Run, How Sweet It Is (To Be Loved by You) alebo You Can't Hurry Love.

Autorské trio formovalo zvuk detroitského hudobného vydavateľstva Motown Records, ktoré sa zameriavalo na černošských interpretov. Dozier spolu s Brianom Hollandom pôsobil ako hudobný aranžér a producent, ich kolega Eddie Holland sa sústredil na texty a produkciu vokálov.

Poctu zosnulému vyjadrilo na sociálnych sieťach množstvo osobností svetového hudobného šoubiznisu vrátane Nilea Rodgersa, Micka Hucknalla (Simply Red), Ronnieho Wooda (The Rolling Stones) a Briana Wilsona (The Beach Boys).