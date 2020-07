Nehoda šiestich vozidiel pri Rožňave: Úradovala nepozornosť, z fotiek tuhne krv v žilách

Polícia vyšetruje dopravnú nehodu šiestich vozidiel, ku ktorej došlo v piatok (3. 7.) popoludní v okrese Rožňava. TASR o tom v sobotu informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jaroslav Ličák.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Tridsaťštyriročná vodička z Rožňavy viedla osobné motorové vozidlo značky Volkswagen Sharan v smere od obce Slavec na obec Brzotín, pričom po prejdení miernej pravotočivej zákruty, pravdepodobne v dôsledku nevenovania sa plne vedeniu vozidla, prešla do protismeru, následkom čoho došlo k bočnej zrážke s oproti idúcim nákladným vozidlom značky DAF, ktoré viedol 53-ročný muž z Košíc," uviedol Ličák.

Ako ďalej povedal, následne v protismere narazila do ľavej bočnej časti oproti idúceho vozidla značky Citröen Jumper, ktoré riadil 47-ročný vodič z Košíc. Vtedy už neovládateľné vozidlo Volkswagen Sharan sa podľa hovorcu na ceste dostalo do točivého šmyku a narazilo do ďalšieho oproti idúceho vozidla značky Peugeot Boxer, ktoré riadil 18-ročný vodič.

"Po náraze vozidlo Volkswagen Sharan narazilo do ľavej prednej časti za ním idúceho vozidla značky Citröen Berlingo, ktoré viedol 41-ročný vodič z okresu Trebišov. Toyota Auris so 40-ročným vodičom z okresu Košice - okolie bolo v poradí piate a posledné, do ktorého neovládateľný Sharan narazil," skonštatoval Ličák s tým, že pri dopravnej nehode došlo k zraneniu vodičky Volkswagenu.

Škodu na motorových vozidlách predbežne vyčíslili na 30 000 eur. Na mieste všetkých účastníkov dopravnej nehody podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.