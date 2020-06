Odborníci zhodnotili 100 dní Matovičovej vlády, poriadne sa do nich obuli: Tvrdá kritika premiéra aj ministrov

Hovorí sa, že nová vláda potrebuje 100 dní na to, aby sa zorientovala, a až potom ju treba hodnotiť.

Igor Matovič (47) rád prízvukuje, že mal sťaženú situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Skúšobná lehota však v pondelok definitívne uplynula a Nový Čas požiadal odborníkov, aby zhodnotili jeho trojmesačné úsilie a tak­isto schopnosti jeho ministrov. Podarilo sa im začať plniť sľuby, ktoré dávali pred voľbami?

Nová vláda nastúpila v čase rozmáhajúcej sa koronakrízy. Premiér ani ministri nemali čas na povolebné zorientovanie sa a museli sa vrhnúť na riešenie sociálnych a ekonomických dosahov pandémie. „Táto vláda musela riešiť problémy, ktoré zatiaľ žiadna z doterajších vlád riešiť nemusela. Matovič postavil kampaň na likvidácii korupcie, klientelizmu a papalášizmu, čomu sa ešte pre koronu nestihol venovať,“ hovorí politológ Tomáš Koziak, podľa ktorého je koronakríza objektívnym faktorom.

Politický analytik Grigorij Mesežnikov dodáva, že boj s COVID-19 zvládla vláda vcelku úspešne. Problém vidí skôr v niektorých politických nomináciách. „V posledných dňoch vidíme, že tolerancia rôznych prehreškov a problematických krokov sa zvýšila. Spôsob, akým dali prednosť stabilite vo vládnej koalícii, nie je celkom v súlade s ich predsavzatiami. Viaceré nominácie boli problematické,“ hovorí Mesežnikov.

Ktorých ministrov hodnotí doposiaľ najkladnejšie? „Pozitívne hodnotím Máriu Kolíkovú, Jaroslava Naďa, Ivana Korčoka a Jána Budaja,“ hovorí. Často rozoberanou témou je aj to, či má vláda šancu prežiť celé štyri roky. „Ukazuje sa, že áno. Obava z návratu Smeru a posilnenia kotlebovcov je totiž veľmi vysoká. Ďalším motivačným činiteľom je, že strany si nechcú dať ujsť šancu vládnuť a rozhodovať o fungovaní štátu,“ myslí si politológ Tomáš Koziak.

Expremiér Peter Pellegrini priznáva, že vláda Igora Matoviča nastúpila v neľahkých časoch. „Oceňujem, že na začiatku pokračovali v opatreniach, ktoré v súvislosti s koronakrízou nastolila ešte naša vláda,“ uviedol s tým, že krajina sa síce vyrovnala so zdravotnou stránkou krízy, no ekonomicky sme na tom horšie. „Aj opatrenia sú síce fajn, mnohé z nich sú sexi, ale darmo sa to nazýva nejaké kilečko, zásadným spôsobom to nepomôže k záchrane slovenskej ekonomiky,“ tvrdí.