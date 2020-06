Legendárne závodisko v Petržalke bojuje s finančnými suchotami: Nevieme, dokedy ešte vydržíme

Prvé dostihy odbehnuté, no nevedia, čo bude ďalej! Hipodrom, ktorý je súčasťou bratislavskej mestskej časti Petržalka, sa už niekoľko rokov drží nad vodou len s veľkými problémami.

Hlavným kameňom úrazu je neodklepnutá finančná dotácia zo strany ministerstva pôdohospodárstva v hodnote 680 000 €, pre ktorú bol personál nútený okresať aj preteky. Z pôvodných 20 dostihov môžu usporiadať 3. Sezóna je síce v plnom prúde, no vo vzduchu visí otázka, či závodisko zvládne dostihy usporiadať. Napriek nepriaznivej situácii sa snažia, ako môžu! Dráha v Petržalke je obľúbeným miestom na prechádzky s deťmi, ale aj pre obdivovateľov statných žrebcov, ktorí si chcú vychutnať dostihy.

Nový Čas už informoval, že legendárnemu závodisku hrozí zánik pre chýbajúcu dotáciu od ministerstva pôdohospodárstva. Napriek finančným suchotám, ktoré musí závodisko riešiť, sa rozhodli zabojovať, a tak sa počas uplynulej nedele konali prvé tohtoročné dostihy, ktoré prebehli v obmedzenom režime. „Do areálu sme mohli vpustiť maximálne 140 divákov, čo sa stretlo aj s negatívnymi reakciami, nakoľko záujem bol aj napriek počasiu väčší,“ uviedol Tomáš Mitošinka, podľa ktorého bude situácia komplikovanejšia počas druhých dostihov.

O tom, čo bude s hipodrómom v budúcnosti, však nateraz nemá vôbec jasno. „Aktuálne stále čakáme na vyjadrenie kompetentných zamestnancov ministerstva ohľadom finančného zabezpečenia dostihovej sezóny 2020,“ povedal Mitošinka, podľa ktorého bude rozhodujúcim faktorom nielen ochota pracovníkov robiť bez nároku na mzdu, ale aj ochota sponzorov podporiť dostihové dni aj pri malej diváckej kulise. „Určite však zvládneme najbližšie podujatie, za čo by som sa chcel poďakovať kolegom, ktorí majú ochotu a vôľu pracovať opäť zadarmo,“ doplnil Mitošinka, ktorý verí, že sa im nakoniec podarí finančnú injekciu získať.

Sklamaní nájomníci

Hlavu v smútku má aj Lucia, ktorá v obľúbenom areáli ustajňuje svojich milovaných tátošov a sama sa dostihov zúčastňuje. „Bola by veľká škoda, ak by to malo z finančnej stránky skončiť, nehovoriac o tom, že ak skončia dostihy na závodisku, tak skončia na celom Slovensku,“ netajila sklamanie sympatická majiteľka žrebcov.

Spŕška kritiky sa spustila aj na samotné vedenie závodiska, ktorá je podľa milovníčky koní neoprávnená. „Závodisko sa snaží vyjsť v ústrety dostihákom, ale aj nám ostatným, ktorí máme ustajnené kone. Môžem povedať, že pravidelne sa personál závodiska stará o kosenie trávy, vysádzanie či dopĺňanie jarnej údržby,“ uzavrela Lucia.

Prvé dostihy

2019 Počet platiacich divákov: 1 700

2020: Počet platiacich divákov: 140

