Veľká novinka: Do ôsmich krajín môžu Slováci vycestovať na 48 hodín bez nutnosti karantény, má to háčik

Po pondelkovom rokovaní konzília epidemiológov a infektológov predstavil predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) na tlačovej konferencii novinky.

Ak občan, ktorý má na Slovensku prechodný alebo trvalý pobyt, odíde do Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Chorvátska, Nemecka, Švajčiarska, Slovinska a vráti sa späť na Slovensko do 48 hodín, nebude musieť mať so sebou negatívny test na Covid-19 ani absolvovať 14-dňovú povinnú karanténu. Predtým to bolo možné do 24 hodín.

"Povedal by som, že je to dobrá vôľa Slovenskej republiky voči týmto ôsmim krajinám," informoval Matovič s tým, že ide o krajiny, ktoré boli identifikované ako menej rizikové. Priznáva však, že nie všetky tieto krajiny umožňujú vstup Slovákov bez testov. Toto je podľa premiéra otázkou ďalších rokovaní.



"Predĺženie na 48 hodín už umožní nejaké náročnejšie rokovanie v zahraničí, ale aj návštevu rodinných príslušníkov vo vzdialenejších destináciách," uviedol premiér. Priznal, že úlohou slovenskej exekutívy je vyrokovať s krajinami obojstranný voľný pohyb, teda aby v druhých krajinách nevyžadovali od Slovákov negatívny test na COVID-19 a rovnaké výhody mali občania týchto krajín smerujúci na Slovensko.

Podľa jeho slov SR rokuje so všetkými ôsmimi krajinami. "Všetci sú veľmi, veľmi opatrní, je ale pravdou, že Slovensko je v tomto prípade, vzhľadom na epidemiologickú situáciu, najželanejšou nevestou," povedal. Naznačil, že s niektorými krajinami sa môže dohoda zrodiť v priebehu dní, v niektorých prípadoch bude hľadanie konsenzu trvať dlhšie.