Rodičia, pozor! Pravidlá návratu do škôl a škôlok: Takto to bude vyzerať v triedach, riaditelia sa detí nevedia dočkať

Už onedlho sa školy rozozvučia detským džavotom. V materských školách a na I. stupni ZŠ (plus 5. ročník) sa od 1. júna začína dobrovoľné vyučovanie.

Ministerstvo školstva vydalo pre vzdelávacie inštitúcie striktné pravidlá a podmienky, za akých sa môže vyučovací proces spustiť. Riaditelia škôl svorne tvrdia, že sú pripravení ich splniť a na návrat detí do lavíc sa neskutočne tešia.

Eva Balážová, riaditeľka ZŠ Hrnčiarska 1, Zvolen: Vytvoríme skupiny do 20 detí

„V každej jednej triede máme viac ako 20 žiakov od prvého po piaty ročník. Chceme požiadať rodičov o spätnú väzbu, odpoveď, pretože je to na báze dobrovoľnosti, či deti dajú do školy, alebo nie. Ak počet prekročí 20, budeme musieť vytvoriť ďalšie skupiny v ročníku.“

Radoslav Čičmanec, riaditeľ ZŠ s MŠ, Halič (okr. Lučenec): Triedy rozdelíme na polovicu

„Väčšinou máme v triedach 17-18 žiakov, no v prváckej ich je 22. Nemyslím si, že rodičia pošlú do školy všetky deti, no ak by to tak aj bolo, nemáme s tým problém. Rozdelili by sme triedu na polovicu, v jednej by učila učiteľka, v druhej asistentka a striedali by sa.“

Martin Fazekaš, riaditeľ ZŠ Hroncova 23, Košice: Žiadne zlučovanie žiakov z rôznych tried!

„Momentálne zbierame údaje, ktorí žiaci nastúpia do školy. Na základe tohto počtu budeme vedieť, koľko žiakov v danej triede nastúpi. Ak by prevyšoval počet 20, triedu rozdelíme na polovicu. Nechceme v posledný mesiac školského roka zlučovať žiakov z rôznych tried,” uviedol Fazekaš. Podľa jeho slov takmer väčšina ich tried prevyšuje počet 20 žiakov, no keďže do školy nastúpia len deti z 1. až 5. ročníka, vedia pripraviť dostatok voľných tried.

Róbert Rudinský, riaditeľ ZŠ na Nábrežnej ulici, Nové Zámky: Prvý deň v škole bude mať slávnostný nádych

„Dvadsať žiakov v triede je počet, ktorý budeme vedieť bez väčších problémov - personálnych či priestorových - zabezpečiť. Skutočné počty žiakov v triedach, ktoré nastupujú do školy, sú vyššie ako spomínaný limit, ale všetko ukáže až reálny počet žiakov, ktorí využijú možnosť návratu do školských lavíc.

Ak by napriek spomínanej skutočnosti počty žiakov v niektorých triedach presahovali limit, rozdelíme ich do dvoch tried, kde vyučovací proces budú zabezpečovať kolegovia zo 6. až 9. ročníkov. Žiakov presahujúcich limit v žiadnom prípade nebudeme presúvať do tak­zvaných zberných tried, ale budú vo svojich kmeňových kolektívoch. O dvojzmennosti neuvažujeme, som presvedčený, že všetko dokážeme zabezpečiť v súlade s pokynmi aj bez tejto alternatívy. Na žiakov sa tešíme a prvý deň sa im budeme snažiť pripraviť so slávnostným nádychom, aby Deň detí mohli spolu s nami a kamarátmi osláviť.“

Jaroslav Bizub, riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora, Prešov: V pohode to zvládneme

„V 1. - 4. ročníku máme dvanásť tried, takže keby prišli do školy všetky deti, neurobíme v každom ročníku tri skupiny, ale štyri. Ak všetky neprídu, zostaneme pri troch skupinách. Mali by sme to v pohode zvládnuť, ale všetko sa uvidí, až keď sa vyjadria rodičia, či chcú len dopoludňajšie vyučovanie, či majú záujem o stravu a tiež o popoludňajšiu činnosť.“

Gabriel Kalna, riaditeľ ZŠ Drieňová, Bratislava : Spájanie žiakov sa rodičom nemusí páčiť

„V každej triede máme viac ako 20 žiakov. Ak by sa stalo, že všetci žiaci budú chcieť nastúpiť, budeme musieť v každom ročníku vytvoriť ďalšiu triedu. V nej ale budú žiaci z rôznych tried rovnakého ročníka, čo sa rodičom pravdepodobne nebude páčiť,“ vysvetľuje riaditeľ. Škola zatiaľ nevie povedať, koľko žiakov bude mať záujem o vyučovanie. Niektorí pedagógovia patria do rizikovej vekovej skupiny a podľa riaditeľa nie je isté, koľko z nich bude vyučovať.