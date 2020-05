Kto zaplatí nájomné počas krízy? Rezort financií narazil pri riešení problému podnikateľov na možný problém

Vláda stále nevie, ako vyrieši problém s nájmami.

Minister hospodárstva Richard Sulík (52) navrhuje štátnu finančnú pomoc pre prenajímateľov, premiér Igor Matovič (47) presadzuje nemeckú cestu a iba odklad splátok. Rezort financií upozorňuje aj na možný problém s ústavou.

Šéf SaS už dlhšie pretláča pomoc pre prenajímateľov - štát by uhradil 45 % z ceny nájmu a 10 % by zaplatili majitelia zatvorených prevádzok. Zvyšok by prenajímatelia nájomníkom odpustili, keďže tí pre opatrenia aj tak priestory nemôžu využívať. Najnovšie prišiel Sulík s tým, že by sa majitelia budov zaviazali, že nebudú zvyšovať cenu nájmu najbližšie dva roky. Ani to však na dohodu v koalícii nestačilo.

„Igor Matovič blokuje prijatie takéhoto návrhu, uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie,“ vyhlásil Sulík s tým, že spolu s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou už pripravili aj legislatívne znenie návrhu. Do slovenskej ekonomiky by sa takto podľa neho nalialo ďalších 100 až 200 miliónov eur.

Čaká sa na dohodu

Podľa rezortu financií ešte v koalícii potrebujú doladiť konečné znenie opatrenia. „Nemyslím si, že to je tým, že by to niekto blokoval, ale tým, že sa čaká na poslednú informáciu, na základe ktorej sa dohodneme,“ uviedol minister financií Eduard Heger z OĽaNO a dodal, že musia preveriť, či opatrenie nebude v rozpore s ústavou.

Premiér Igor Matovič sa nedávno vyjadril, že prenajímateľom vláda umožnila odklad splátok voči bankám a tí by sa mali rovnako férovo zachovať voči svojim nájomcom. „Počas obdobia koronakrízy by nájomcovia nemali platiť,“ skonštatoval Matovič.