Vedci nasadili na COVID-19 kombináciu liekov na žltačku a HIV: Skvelé výsledky po testovaní na pacientoch!

Pacienti s miernym priebehom choroby covid-19 spôsobenej koronavírusom sa zrejme uzdravia rýchlejšie, ak je im potom, čo sa u nich objavia príznaky, podaný koktail troch liekov.

Vyplýva to zo štúdie hongkonských vedcov, o ktorej informoval lekársky denník The Lancet. Na štúdii pracovali výskumníci zo šiestich nemocníc v Hongkongu a miestnej univerzity. Tromi testovanými prípravkami sú lopinavir-ritonavir, ribavirín a interferón beta-1b. Pretože vývoj vakcíny bude trvať mesiace, možno roky, vedci sa teraz rýchlo snažia zistiť, či je možné na liečbu covidu-19 použiť existujúce lieky. V USA aj inde je jedným zo sľubných liekov remdesivir.



Štúdia je v predbežne druhej fáze testov. Jej cieľom bolo zistiť, či liečba funguje, a nie určiť, či liečba je lepšia ako iné možnosti. Zúčastnilo sa jej 127 dospelých pacientov s covidom-19, z toho 86 z nich dostalo koktail troch liekov a 41 tvorilo porovnávaciu skupinu. Pacienti, ktorí dostali lieky do siedmich dní od prvých symptómov, prestali vírus vylučovať, čo znamená, že boli zdraví a neboli už infekční, skôr ako pacienti v porovnávacej skupine. Podľa všetkého sa im tiež skôr začalo dariť lepšie a v nemocnici strávili výrazne kratší čas ako porovnávacia skupina.



Prípravok lopinavir-ritonavir sa používa na liečbu HIV, ribavirín na žltačku C a interferón beta-1b na liečbu roztrúsenej sklerózy, reguluje zápal a potláča rast vírusov. Niektorí odborníci sa už skôr vyjadrili, že interferón by mohol posilniť schopnosť tela bojovať s novým koronavírusom. Pacienti, ktorí dostali koktail všetkých troch liekov, boli v priemere negatívni za sedem dní, zatiaľ čo porovnávacia skupina za 12 dní. Symptómy u liečených pacientov boli zistiteľné štyri dni, kým u druhej skupiny osem dní.