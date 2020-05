Koronavírus sa šíri po celom svete a neustále mutuje: Stáva sa nebezpečnejší?!

Koronavírus SARS-CoV-2, ktorým sa po celom svete nakazili milióny ľudí, neustále mutuje, to však nevyhnutne neznamená, že sa stáva nebezpečnejším.

Napísala to agentúra AFP, podľa ktorej väčšina odborníkov neregistruje zmeny v nákazlivosti vírusu či v jeho schopnosti oslabiť ľudský organizmus.

Správy o vývoji vírusu môžu vyvolávať znepokojené reakcie, čo sa stalo v posledných dňoch v súvislosti s výskumom tímu z Los Alamos National Laboratory v Spojených štátoch. Jeho štúdia rôznych mutácií jedného z proteínov SARS-CoV-2 bola pred dokončením schvaľovacieho procesu umiestnená na internet, pričom naznačovala existenciu "lepšie prenosnej formy" čínskeho koronavírusu. Tá sa mala objaviť vo februári v Európe a teraz po celom svete "rýchlo vytláča pôvodnú formu z Wu-chanu".

Závery, ktoré prevzalo množstvo médií, však ihneď začali spochybňovať iní vedci. Niektorí poukazovali na to, že hypotéza o vyššej nákazlivosti nebola riadne laboratórne preverená, ďalší zmieňovali vplyv náhody. "Táto variácia mohla mať šťastie v tom, že sa veľmi skoro dostala do miest mimo Wu-chan, kde bol iný prístup pokiaľ ide o preventívne opatrenia. Potom nejde o vírus, ale o prostredie a príležitosti na prenos," uviedol epidemiológ z Harvard School of Public Health William Hanage.

Mutácia koronavírusu spôsobujúceho chorobu covid-19 pramení z chýb, ktoré nastávajú pri kopírovaní genetickej informácie, keď sa vírus množí. Niektoré nové variácie ihneď nezmiznú, čo umožňuje expertom sledovať postup nákazy v čase a priestore. Podľa AFP sa zatiaľ veľký počet špecialistov zhoduje na tom, že nič nedokazuje významný vývoj v povahe SARS-CoV-2, hoci už boli zmapované tisíce genómov.

"Špekulácie o možnom nástupe agresívnejších kmeňov SARS-CoV-2 postupujú veľmi rýchlo," komentoval situáciu profesor Lawrence Young pôsobiaci na anglickej Univerzite Warwick. Vírus však podľa neho nemutuje príliš rýchlo a "aktuálne nemáme presvedčivé dôkazy o tom, že by tieto mutácie mali významný vplyv na to, ako nás vírus zasahuje".

Čínski vedci v marci oznámili objav dvoch rôznych kmeňov koronavírusu, z ktorých jeden mal byť nebezpečnejší, tieto závery ale teraz spochybňuje štúdia tímu z univerzity v Glasgowe, ktorá vyšla v časopise Virus Evolution. Podľa jej autorov nie sú dôkazy o "rozdielnych typoch v evolúcii SARS-CoV-2". To však neznamená, že by sa nebezpečná mutácia nemohla v budúcnosti objaviť. Analýzy sa v tomto smere budú musieť opakovať podľa toho, ako bude šírenie infekcie pokračovať, podotkol expert na infekčné ochorenia George Griffin, ktorý pôsobí na Londýnskej univerzite.

Otázka mutácií je kľúčová pokiaľ ide o vývoj účinnej vakcíny, pretože nová verzia koronavírusu by mohla podkopať efektívnosť niektorých očkovacích látok. Ani britský profesor virológie Ian Jones však zatiaľ nevidí dôvod zaoberať sa potenciálnymi problémami tohto druhu. "Mali by sme sa ďalej koncentrovať na sledovanie a liečbu vírusu takého, aký je teraz. Bohužiaľ pre nás si vírus vie s kolonizáciou ľudskej populácie celkom dobre poradiť, neviem, čo by ho nútilo k tomu stať sa ešte viac nepríjemným," povedal.