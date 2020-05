Opatrenia sa uvoľňujú aj v doprave: Železnice sa vracajú k riadnemu cestovnému poriadku

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) od nedele vypravuje svoje vlaky vo vnútroštátnej preprave na objednávku štátu (bez vlakov InterCity) opäť podľa riadneho cestovného poriadku.

Umožnila to priaznivá situácia s vývojom pandémie koronavírusu a postupné uvoľňovanie opatrení na oživenie ekonomiky. Národný vlakový osobný dopravca informoval, že podľa rozhodnutia vlády pristúpil k obnove domácej dopravy takmer po dvoch mesiacoch od zavedenia mimoriadnej situácie v polovici marca, ako aj následného obmedzenia vnútroštátnej a zastavenia medzinárodnej osobnej prepravy. Počas tohto obdobia ZSSK vypravovala v priemere 1 015 vlakových spojov denne, teraz ich počet vzrastie zhruba na 1 396, teda o 37 %. Pred koronakrízou zabezpečovala denne 1 540 spojov.

"Od 10. mája tak budú opäť podľa štandardného grafikonu vlakovej dopravy 2019/2020 premávať všetky vnútroštátne vlaky vypravované vo verejnom záujme. Pôjde teda o vnútroštátne vlakové spojenia s výnimkou vlakov kategórie InterCity (IC). Medzištátne vlakové spoje zo a do SR na všetkých hraničných priechodoch so všetkými susednými krajinami zostávajú pozastavené," uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Dopravca zároveň od 18. mája začne predaj vnútroštátnych rezervácií. "Zavádza sa tiež povinná rezervácia miest v 1. vozňovej triede a povinná rezervácia v nočných vlakoch R 614/R 615 (v úseku Trenčín - Poprad-Tatry), R 800 (v úseku Plešivec - Levice) a R 801 (v úseku Bratislava Hl. st. - Plešivec) a povinná rezervácia bicyklov vo vlakoch diaľkovej dopravy," priblížil Kováč.

ZSSK už v závere apríla posilnila vybrané rýchliky, regionálne rýchliky a regionálne expresy o ďalšie vozne. Cieľom tohto opatrenia bolo zabezpečiť ľuďom v čase pandémie koronavírusu lepšie podmienky na bezpečnú prepravu vlakom. "Vďaka vyššiemu počtu vozňov bude vo vlakoch národného dopravcu dostatok miesta, aby mohli byť dodržané bezpečné odstupy medzi jednotlivými cestujúcimi," uviedol vtedy Kováč. Spoločnosť zaznamenala pre obmedzenia prevádzky od polovice marca pokles tržieb a počtu cestujúcich o vyše 80 %. V prvom štvrťroku tohto roka prepravila 11,14 milióna cestujúcich, čo je medziročne o 21,1 % menej. Vlani v tom istom období vlaky ZSSK previezli ešte 14,25 milióna osôb. Podiel cestujúcich s nárokom na bezplatnú prepravu sa znížil zo 45,63 % na 41,60 %. Spoločnosť zároveň v úvodnej štvrtine roka zaznamenala medziročný pokles tržieb o 19,15 % na 19,06 mil. eur, pred rokom v uvedenom období dosiahla tržby v objeme 24,39 mil. eur.

K plnej prevádzke vnútroštátnych autobusových a vlakových liniek na Slovensku a v Česku sa postupne vracia aj spoločnosť RegioJet, a to podľa priebežne aktualizovaných cestovných poriadkov. Vlaky spoločnosti na trase Bratislava - Dunajská Streda - Komárno premávajú od nedele znovu podľa štandardného grafikonu vlakovej dopravy 2019/2020. "V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení od dnešného dňa (10. mája) výrazne navyšujeme počet vlakov jazdiacich na trase S70 z Bratislavy do Komárna. Rozsah spojení bude rovnaký, ako pred vypuknutím pandémie," informoval v nedeľu RegioJet. "Do prevádzky vraciame väčšinu našich súprav, ktoré zaručia dostatok miest na sedenie a možnosť flexibilne si naplánovať cestu do práce," uviedol dopravca. RegioJet postupne obnovuje aj prevádzku medzinárodných autobusových a vlakových spojov od pondelka 11. mája. Vláda ČR totiž 4. mája rozhodla o uvoľnení medzinárodnej železničnej a autobusovej dopravy pre cestujúcich.