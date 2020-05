Koronavírus sa najviac šíril vďaka leteckej doprave: Vedci odporúčajú najlacnejšie riešenie

Krajiny, ktoré neuzavreli hranice a neobmedzili leteckú dopravu, sú najviac zasiahnuté koronavírusom.

Podľa brazílskych vedcov sú preto práve dôsledné testovanie a následná karanténa cestovateľov najúčinnejším nástrojom v boji proti šíreniu pandémie. Rebríček krajín podľa počtu cestujúcich v leteckej doprave vedú USA, za nimi nasleduje Čína a tretia je Veľká Británia. Dva z týchto štátov vedú aj smutný rebríček obetí koronavírusu. V USA mu podľahlo 77 000 ľudí, v Británii vyše 30 000. Čína však oficiálne eviduje iba 4 600 mŕtvych. V čom je rozdiel?

Epicentrom v Číne bola provincia Chu-pej a vláda v Pekingu zrušila všetky lety z tejto provincie už 23. januára, pár týždňov po tom, čo sa nákaza začala šíriť. Naproti tomu USA neuzavreli svoje letiská až do konca marca a Británia drží svoje hranice otvorené doteraz a cestovateľov doposiaľ systematicky netestuje. Počas troch mesiacov do uvalenia obmedzení, ktoré Británia zaviedla v Európe medzi poslednými, pricestovalo do krajiny 18,1 milióna ľudí. Z nich dali do domácej karantény iba 273. Väčšina ostatných sa do Británie dostala bez toho, aby im aspoň zmerali teplotu, nie to ešte spravili testy.

Už tieto fakty by na prvý pohľad naznačovali spojitosť medzi leteckou dopravou a šírením pandémie po svete. Vedci z brazílskej federálnej univerzity štátu Bahia to teraz potvrdili aj výpočtami. Skúmali 65 krajín, ktoré majú viac ako 100 prípadov koronavírusu a sledovali pritom rôzne faktory, ako napríklad klímu. Tá mala podľa ich zistení minimálny vplyv na šírenie nákazy. Nepotvrdila sa tak teória, že vysoká teplota a vlhkosť vírus zabíjajú.

Aj socioekonomické faktroy – ako bohatstvo krajiny a vyspelosť jej zdravotníctva – zohrali len miernu rolu v boji proti chorobe. Svetová letecká doprava je podľa nich hlavným vysvetlením nárastu COVID-19. V spomínaných 65 krajinách vedci použili záznamy zo 7 834 letísk a identifikovali vyše 67 600 trás medzi nimi. Krajiny, ktoré mali v sledovanom období najhustejšiu leteckú dopravu, mali aj najväčšie riziko nákazy.

Podľa brazílskych vedcov vylepšenie kontrolných mechanizmov na palubách lietadiel je pre ľudstvo omnoho lacnejším riešením ako kolaps zdravotníckych systémov a ekonomická kríza spôsobená následným šírením vírusu. Ako kontrolné mechanizmy spomínajú práve rýchle testovanie ľudí na palube lietadla a izoláciu nakazených cestovateľov.

Ako uzavretie pomohlo

- Nórsko a Dánsko uzavreli hranice 13. marca, menej ako dva týždne po zistení prvého prípadu. Obe krajiny majú na milión obyvateľov 40 a 87 obetí, kým Británia s jej otvorenými letiskami má 451 mŕtvych na milión obyvateľov.

- Dobrým príkladom je aj Rakúsko, ktoré 15. marca zakázalo vstup ľuďom bez potvrdenia o negatívnom teste. Rakúsko má 68 mŕtvych na milión obyvateľov.

- Nový Zéland a Austrália sa tiež v marci uzavreli a majú len 4 mŕtvych na milión obyvateľov.