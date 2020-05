Pekaríkovho spoluhráča z Herthy suspendovali: Natočil kontroverzné video

Salomon Kalou zverejnil v pondelok video, na ktorom so spoluhráčmi v nemeckom futbalovom klube Hertha Berlín údajne porušujú hygienické pravidlá v súvislosti s koronavírusom.

Hráči si na ňom napríklad podávajú ruky. Kalou zachytil Jordana Torunarighu pri odovzdávaní vzorky na test na ochorenie COVID-19 a odbil žiadosť o vymazanie nahrávky od osoby, ktorá vykonávala test.

Reprezentant Pobrežia Slonoviny video zo sociálnej siete Facebook narýchlo zmazal. V kabíne sa diskutovalo aj o znižovaní platov počas pandémie. Hertha Kaloua okamžite suspendovala. "Porušil základné tímové pravidlá, nebolo to vhodné v tejto situácii a ani to neodzrkadľuje princípy klubu. Zverejnením videa navodil dojem, že nedodržujú hygienické pravidlá a neberú vážne nariadenia zdravotníckych úradov. Chceme zdôrazniť, že išlo o individuálne pochybenie jedného hráča. Zároveň sprísnime dohľad nad dodržiavaním vzdialenosti a hygieny," znelo stanovisko klubu.

Riadiaca ligová organizácia DFL tiež ostro skritizovala Kaloua: "Je to totálne neprípustné. Nemôžeme to tolerovať." Tridsaťštyriročný útočník sa neskôr ospravedlnil: "Mrzí ma, že to vyzeralo, že neberiem koronavírus vážne. Tak som to nemyslel a naozaj som bol rád, že nám všetkým vyšli testy negatívne."

Bundesligové kluby sa po absolvovaní testov na koronavírus vrátili tento týždeň do kolektívneho tréningového procesu. Spoločná pracovná skupina DFL a Nemeckého futbalového zväzu (DFB) požiadala futbalistov, aby dodržiavali rozstupy vždy, keď to bude možné, a aby chodili na tréningy už prezlečení. Berlínčania na videu nedodržiavali ani jedno z týchto odporúčaní. V klube, kde pôsobí aj slovenský reprezentant Peter Pekarík, mali všetci hráči a členovia realizačného tímu v nedeľu negatívne výsledky testov na koronavírus. Podľa agentúry DPA nebolo z videa zrejmé, či kolegovia Kaloua vedeli, že ich sníma.