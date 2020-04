Kapitán Tom, ktorý vyzbieral milióny eur pre zdravotnícke charity, oslávi 100. narodeniny: Dych vyrážajúci darček

Britský veterán Tom Moore, ktorý vyzbieral vyše 33 miliónov eur pre zdravotnícke charity, oslávi vo štvrtok 100. narodeniny.

Pri tejto príležitosti mu ľudia poslali 120 000 pohľadníc, ktoré museli zbierať v školskej hale, lebo domov by sa mu nezmestili. Nadšenci z neďalekého letiska si ho chceli uctiť preletom historickej stíhačky Spitfire ponad jeho dom, no ministerstvo dopravy to nepovolilo. Vtedy zasiahlo vojenské letectvo a vyhlásilo, že pošle kapitánovi Tomovi na počesť rovno celú letku. Akékoľvek vecné dary však skromný veterán odmietol. Povedal, že má všetko, čo potrebuje, a nech ich ľudia radšej dajú tiež na charitu.