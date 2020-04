Zúfalá kozmetička Henrieta o pomoci pre živnostníkov postihnutých koronakrízou: Toto je nešťastné riešenie

Pomoc pre ľudí podnikajúcich či žijúcich v prena­jatých priestoroch.

Nájomcovia obchodných priestorov doteraz museli za prevádzky, kancelárie či ďalšie priestory platiť, aj keď pre nariadené opatrenia na boj s koronou nezarobili ani euro. Štát sa im v ťažkej situácii snaží pomôcť zákonom a ochrániť ich pred tým, aby ich majiteľ nehnuteľnosti nemohol pre neplatenie nájmu vyhodiť. Pred vykopnutím na ulicu sú teraz chránení aj bežní ľudia žijúci v prenajatých bytoch.

Opatrenie, ktoré umožní pomôcť podnikateľom, ale aj bežným ľuďom s nájomným, prešlo minulý týždeň celým legislatívným procesom.Pomôcť má tým, ktorí pre koronakrízu nemajú na platenie nájmu. Týka sa to najmä majiteľov obchodov, kaderníctiev a podobne. Tí síce majú platiť nájom za priestory, ale podnikať nemohli, či ešte stále nemôžu. V súčasnosti ich bude zákon chrániť pred vyhodením z týchto priestorov.

Podľa legislatívnej zmeny prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti pre omeškanie nájomcu s platením nájomného splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020. Podmienkou je, že vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19. „Ako z dôvodovej správy vyplýva, účelom je poskytnutie plošnej ochrany nájomcom, ktorí si prenajímajú nehnuteľnosť a ktorí sa ocitli v súvislosti s pandémiou koronavírusu v nepriaznivej životnej situácii, ktorá im dočasne neumožňuje platenie nájomného, a to formou dočasného zákazu výpovede nájmu,“ vysvetlil realitný advokát Mojmír Plavec.

Upozorňuje však, že touto novelou nedochádza k odkladu povinnosti platiť nájomné, ako si to začali mnohí ľudia chybne prezentovať. Nájomca má povinnosť riadne a včas platiť dohodnuté nájomné aj naďalej. Na tom sa nič nezmenilo. „Táto novela len blokuje do konca tohto roka prenajímateľa v tom, aby vám dal výpoveď,“ dodal Plavec. Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska vysvetlila, že nájomcom môže byť fyzická alebo právnická osoba, teda aj bežný občan. „Ide však iba o odklad, teda presun povinnosti uhradiť nájom, a to najneskôr do konca roka,“ povedala Lukačovičová.

Kozmetička Henrieta (31): Toto je nešťastné riešenie Otvoriť galériu Henrieta sa obáva, že by do konca roka nemala z čoho nájom doplatiť. Zdroj: anc

Odklad nájomného vraj zúfalú situáciu živnostníkov nerieši! Po­dľa kozmetičky Henriety (31) z Orechovej Potône (okr. Dunajská Streda) tento plán nie je dobrý a budú mať problém splatiť odložené nájomné do konca roka. Mladá mamička svoj salón ešte ani neotvorila, zariadený už však je a platí nielen nájomné, ale aj úver, ktorý si naň zobrala. Z veľkej radosti a plánov rodičom dvojičiek z Orechovej Potône ostal len veľký strach. „Manžel dostáva 50 % platu, ja som nestihla ani otvoriť,“ krúti hlavou Henrieta.

Odklad nájomného nepovažuje za šťastné riešenie. „Myslím si, že toto nie je riešenie. Ak teraz niekto bude mať odklad nájomného o tri mesiace a do konca roka to treba zaplatiť, z čoho to ľudia zaplatia neskôr? Nikto nevie, aká bude situácia. Mne sa skôr pozdáva riešenie, aby štát zaplatil v tejto dobe 50 % nájomného, my by sme nejako dali 20 % - 30 % a prenajímateľ by odpustil zvyšnú časť. To už je riešenie, ktoré pomôže, toto súčasné problém len oddiali,“ tvrdí. Podľa kozmetičky by bolo dobre, keby sa prevádzky mohli už otvoriť. „Ja by som do dvoch týždňov vedela fungovať,“ dodáva.

Nájom nemožno vypovedať

Mojmír Plavec, realitný advokát, tajomník Realitnej únie SR

- Novela dočasne odoberá oprávnenie prenajímateľom ukončiť nájomný vzťah k nehnuteľnosti vo forme výpovede alebo odstúpenia od zmluvy, a to až do konca roka 2020, ak sú splnené podmienky:

1. Výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy by malo byť z dôvodu, že je nájomca v omeškaní s platením nájomného alebo súvisiacich úhrad, ktoré mali byť alebo budú splatné od 1. apríla do konca júna 2020.

2. Omeškanie nájomcu s platením vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a tieto nájomca dostatočne hodnoverne a včas osvedčil.

Pozor: Z iných dôvodov, než je nezaplatenie nájomného a energií, napr. pre hrubé poškodzovanie bytu, môže prenajímateľ dať nájomcovi platnú výpoveď kedykoľvek.

Berte to ako posledné riešenie

Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združ. podnikateľov Slovenska Otvoriť galériu Jaroslava Lukačovičová Zdroj: anc

- Prijímané opatrenia týkajúce sa odkladu platenia nájmu, dane, splátok úveru je potrebné brať len ako posledné riešenie, pretože sú s nimi spojené úskalia vyčíslenia úrokov, prípadne iných ťažko splniteľných podmienok, nehovoriac o záväzku, ktorý v neistých časoch občan alebo podnikateľ tlačí pred sebou.

Prenajímateľ s 25-ročnými skúsenosťami: Vláda to chce hodiť na nás!

Zákon teraz chráni ľudí, ktorí nemajú na platenie nájmu, ale nemyslí na majiteľov nehnuteľností. Tí tiež musia platiť za energie, prevádzku budovy a podobne. Trnavský podnikateľ, ktorý nechcel byť menovaný, opísal, v čom vidí problém a ako táto situácia postihne jeho.

„Každý podnikateľ by mal mať určitú finančnú rezervu na vykrytie nepredvídateľných udalostí. Otázka pre vládu je, prečo chce hodiť finančnú záťaž nájomcov na prenajímateľov, ktorí majú tiež svoje povinnosti voči bankám vo forme úverov, voči štátu a dodávateľom energií, ako aj voči samospráve?“, pýta sa trnavský prenajímateľ a dodáva: „Samotné samosprávy pýtajú od prenajímateľov dane aj za priestory, ktoré nie sú prenajaté, bez ohľadu na situáciu, ale na druhej strane poskytuju daňové prázdniny na priestory, ktoré sú v ich vlastníctve a za ktoré neplatia dane.“

Podnikateľ sa tiež sťažuje, že počas koronavírusu nezachytil pre prenajímateľov priestorov žiadne úľavy od elektrární, vodární, plynární. „Preddavkové platby za energie musia byť napriek pandémii zaplatené včas, aj keď je evidentné, že prevádzkové náklady za toto obdobie budú nižšie. Jednostrannou pomocou vlády nájomcom však dostáva prenajímateľov do situácie, keď sa môžu ľahko dostať do druhotnej platobnej neschopnosti z vyššie uvedeného dôvodu, ale aj pre absenciu platených nájmov od nájomcov,“ ponosuje sa prenajímateľ, podľa ktorého je nemysliteľné, aby prenajímatelia prevzali celú finančnú záťaž za nájomcov.